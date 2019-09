Številni v Združenem kraljestvu za brexit krivijo prav nekdanjega premierja Davida Camerona. Foto: EPA

"Ne trdim, da se bo to zgodilo ali da bi se moralo zgoditi. Pravim samo, da zadev ne gre izključiti, ker je treba najti način za odpravo blokade," je dejal David Cameron za današnjo izdajo britanskega časopisa The Times.

Ob paralizi britanske politike zaradi nesoglasij glede tega, kako uresničiti odločitev volivcev na referendumu, na katerem jih je 52 odstotkov podprlo izstop iz EU-ja, v zadnjih tednih naraščajo pozivi k razpisu novega referenduma.

Zavzemal se je za obstoj v EU-ju

Cameron, ki se je med referendumsko kampanjo zavzemal za obstoj države v EU-ju, je po porazu na referendumu odstopil s premierskega položaja. Nekdanji premier, ki bo prihodnji teden objavil svojo knjigo spominov For the Record, sicer ne podpira brexita brez dogovora. Še vedno pa trdi, da je bil referendum 23. junija 2016 "pravilen pristop".

Premier Boris Johnson svojeglavo vztraja, da bo Združeno kraljestvo iz EU-ja izstopilo 31. oktobra, z dogovorom z Brusljem ali brez njega. Johnson namreč zavrača spoštovanje zakona, ki so ga sprejeli poslanci opozicije in uporniki iz vrst torijcev, ki ob morebitnem brexitu z dogovorom predvideva njegovo vnovično preložitev.

Zaveda se, da mu ljudje "ne bodo nikoli oprostili"

"Vsak dan mislim na referendum, na to, da smo izgubili, in na posledice ter na to, kaj bi bilo mogoče narediti drugače," je dejal Cameron. Po porazu na referendumu je bil "zelo potrt", je priznal, pri čemer se zaveda, da mu nekateri ljudje "ne bodo nikoli oprostili".

Cameron je v svojem prvem intervjuju po odstopu dejal, da resnično obžaluje negotovosti in delitve, ki so nastale po referendumu. "Nisem v celoti predvidel moči čustev, ki se bodo sprostila med referendumom in po njem," je priznal konservativec, ki je vlado vodil med letoma 2010 in 2016. Prepričan pa je, da sta Johnson in Michael Grove med kampanjo lagala, še posebej glede migracij, poroča britanski BBC.