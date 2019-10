Janusz Wojciechowski mora na popravni izpit. Foto: EPA

Poljak Janusz Wojciechowski, kandidat za komisarja za kmetijstvo, je že med zaslišanjem slišal kritike zaradi vsebinsko šibkih odgovorov. Koordinatorji odbora za kmetijstvo so po zaslišanju sporočili, da bo dobil dodatna pisna vprašanja, če odgovori ne bodo zadovoljivi, pa bo moral znova na zaslišanje.

Današnje zaslišanje v parlamentu se je končalo z vprašanjem, kako bo bedel nad tretjino proračuna EU-ja, ko pa je imel težave že z lastnimi potnimi stroški. Evropski urad za boj proti goljufijam OLAF je konec prejšnjega tedna končal preiskavo, v kateri je ugotovil, da mora Wojciechowski vrniti nezakonito izplačanih 11.243 evrov zaradi nepravilnosti pri povračilu njegovih potnih stroškov iz obdobja, ko je bil evropski poslanec. Poljak je sicer trdi, da je denar vrnil še pred začetkom preiskave leta 2016.

Belgijski kandidat naj bi pral denar v DR Kongu. Foto: Reuters

Bruseljske duhove pa še pred zaslišanjem burita francoska kandidatka za notranji trg Sylvie Goulard in belgijski kandidat za pravosodje Didier Reynders. Goulardovo OLAF preiskuje glede zlorabe sredstev pri zaposlovanju asistentov v času, ko je bila še evropska poslanka. Denar je že vrnila. Proti Reyndersu poteka preliminarna preiskava zaradi obtožb o pranju denarja pri gradnji belgijskega veleposlaništva v DR Kongu, orožarskem dogovoru s Kazahstanom in o nepravilnostih pri dodeljevanju dveh milijard evrov Libiji.

Ob tem se pojavljajo vprašanja, zakaj Evropska komisija, ki bo uradno delo začela že 1. novembra, ne preverja preteklosti svojih kandidatov pred zaslišanji. "V Komisiji nimamo notranje Cie, ki bi opravljala preglede vsakega kandidata," je dejala tiskovna predstavnica Mina Andreeva in pojasnila, da so imenovanja kandidatov skupna zadeva državnih parlamentov, Evropskega parlamenta in prihodnje predsednice Komisije Ursule von der Leyen.

Romunija in Madžarska predstavili nove kandidate

Še pred začetkom zaslišanj je pravosodni odbor Evropskega parlamenta zaradi navzkrižja interesov onemogočil kandidaturo kandidatoma iz Romunije Rovani Plumb (promet) in Madžarske Laszlu Trocsanyiju (širitev). Romunija je predlagala dva nova kandidata, evropskega poslanca Dano Niceja in namestnico zunanjega ministra Melanio Gabrielo Ciot. Madžarska je predlagala diplomata Oliverja Varhelyija.

Poljak s premalo vsebine

Poljski kandidat Janusz Wojciechowski je svoj uvodni nagovor pred evropskimi poslanci začel s pesimistično sliko stanja v kmetijstvu, s "šokantno informacijo", kot se je izrazil: v letih 2005–2015 smo v EU-ju izgubili štiri milijone kmetij, v času triurnega zaslišanja bo brez kmetij in s tem brez službe ostalo več kot sto kmetov. Opozoril je tudi na samomore med francoskimi kmeti.

Če bo potrjen za komisarja, namerava najprej pripraviti posebno poročilo o trenutnih razmerah, obljubil pa je tudi pozorno spremljanje trgovinskih sporazumov za kmete in oceno njihovih vplivov za kmete. Poslanci so mu postavili več vprašanj glede sporazuma z državami Mercosurja in protekcionistične politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Več poslancev mu je očitalo premalo konkretne odgovore. Matt Carthy iz vrst levice je dejal, da se bodo verjetno znova srečali na zaslišanju. "Bojim se, da Janusz Wojciechowski ni pravi človek za ta položaj, zato pričakujem, da mu bodo koordinatorji odbora za kmetijstvo pokazali rdeči karton," je še pred odločitvijo odbora sporočil nadomestni član v kmetijskem odboru Franc Bogovič in dodal, da je razočaran, ker kandidat ni predstavil niti enega konkretnega predloga.

Johanssonova za spremembo dublinske uredbe, a brez predlogov

Švedska kandidatka se zavzema za spremembe dublinske uredbe. Foto: EPA

Švedska kandidatka za evropsko komisarko za notranje zadeve Ylva Johansson je na zaslišanju pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta poudarila pomen reforme azilne politike. Dublinska uredba namreč po njenih besedah ne deluje več, vendar konkretnih predlogov za spremembe ni navedla. Ob morebitnem nastopu mandata namerava Švedinja najprej govoriti z vsemi državami članicami o mogočih kompromisih na področju azilne politike. Zagovarja organiziran sprejem beguncev s kriznih območij, zakonito priseljevanje, integracijo in sodelovanje s partnerji zunaj Evropske unije. Ob tem je priznala, da v prvih stotih dneh na položaju še ne namerava predstaviti predlogov.

Izognila se je odgovoru na vprašanje Tanje Fajon o širitvi schengenskega prostora, tudi na Hrvaško. Glede nadzora na notranjih mejah EU-ja je Johanssonova dejala, da se obstoječih nezakonitih praks na notranjih mejah ne more dopustiti. Vendar pa ni za sprožitev postopkov proti kršilkam.

Luksemburžan in Finka prestala zaslišanje brez težav

Kandidat za evropskega komisarja za delovna mesta, Luksemburžan Nicolas Schmit, je dopoldne na zaslišanju v Evropskem parlamentu kot cilj izpostavil, da državljani EU-ja po koncu petletnega mandata nove Evropske komisije občutijo "pozitiven napredek in pomembne spremembe" v življenju. Kot je dejal, sta skupna blaginja in ideja, da ima vsak pravico biti enakopraven član družbe in imeti enake možnosti tisto, kar Evropo dela resnično močno.

Odgovarjal je na vprašanja evroposlancev o minimalni plači, stebru socialnih pravic, zaščiti delavcev, ki delujejo prek platform, in socialnem dampingu. Poudaril je, da mora evropska minimalna plača upoštevati življenjske stroške v posamezni državi članici. Napovedal je, da se bo posvetoval s strokovnjaki, kako bi bilo najbolje uvesti evropsko minimalno plačo.

Finska kandidatka je poudarila pomembno vlogo EU-ja v boju proti revščini. Foto: EPA

Finska kandidatka za resor za mednarodna partnerstva Jutte Urpilainen je poudarila, da so cilji trajnostnega razvoja v agendi 2030 "zlata priložnost za EU", da še naprej igra glavno vlogo pri podpori partnerskih držav pri izkoreninjanju revščine po svetu. Poslanci so kandidatko vprašali, kako bi zagotovila spoštovanje vrednot EU-ja, zlasti glede enakosti spolov in krepitve vloge žensk, ki so prednostna naloga v mednarodnem sodelovanju.

V parlamentu bodo nocoj zaslišali še kandidatko za komisarko za zdravje, Ciprčanko Stello Kyriakides.

Gabrielova, Šefčovič in Hogan dobili pozitivne ocene

Neuradno je Evropski parlament po včerajšnjih zaslišanjih že podal pozitivne ocene za Bolgarko Marijo Gabriel, kandidatko za komisarko za inovacije in mlade, Slovaka Maroša Šefčoviča, kandidata za podpredsednika za medinstitucionalne odnose in predvidevanja, ter Irca Phila Hogana, kandidata za komisarja za trgovino.

Evropski poslanci kandidatov za komisarje v teoriji sicer ne morejo zavrniti. Ob koncu zaslišanj lahko le potrdijo celotno komisarsko ekipo. V praksi so spremembe v preteklosti dosegli tako, da so predčasno zagrozili, da ne bodo podprli nove komisije.