Von der Leynova pravi, da so se na pogovorih osredotočali na teme, kot so evropski zeleni dogovor, digitalizacija in močnejša vloga Evrope v svetu. Foto: Reuters

Predsednica prihodnje Evropske komisije Von der Leynova je imela veliko dela pred predsednikom parlamenta in vodjem političnih skupin s pojasnjevanjem razlogov za poimenovanje resorja "za zaščito našega evropskega načina življenja", ki razburja številne.

Von der Leynova ni povedala, ali bo preimenovala ta ali kateri drug resor. Po sestanku s predsednikom parlamenta in vodji političnih skupin je dejala le, da so imeli konstruktivno in pozitivno razpravo.

Zaslišanje Janeza Lenarčiča za komisarja Zaslišanje Janeza Lenarčiča, ki naj bi v novi komisiji vodil resor za krizno upravljanje, bo 2. oktobra med 18.30 in 21.30.

Kot je dodala, so se osredotočili na vprašanja, kot so "evropski zeleni dogovor", digitalizacija in močnejša vloga Evrope v svetu, Evrope, ki ima zelo jasna stališča do svojih vrednot.

Zaščita našega evropskega načina življenja – resor, ki naj bi ga vodil Grk Margaritis Schinas in bo pokrival tudi migracije, kritizirajo evropski poslanci iz vrst socialistov, liberalcev in Zeleni, nekatere članice Unije in organizacije za zaščito človekovih pravic, češ da odseva ksenofobno retoriko. Ime vsaj za zdaj torej očitno ostaja.

Glasovanje o komisiji 23. oktobra

Konferenca pa je, kot rečeno, pripravila načrt zaslišanj 26 kandidatov von der Leynove za novo komisijo, ki bodo od 30. septembra do 8. oktobra. Ali se je odločila za kakšno menjavo resorja med kandidati, ni znano.

Janez Lenarčič bo stopil pred odbor 2. oktobra. Foto: AP

Zaslišanje Lenarčiča, ki naj bi vodil resor za krizno upravljanje, bo na odboru za razvoj v sredo, 2. oktobra, med 18.30 in 21.30. Kot pridruženi odbor bo sodeloval odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, katerega članica je tudi evropska poslanka Ljudmila Novak, EPP.

17. oktobra bo konferenca predsednikov ocenila zaslišanja.

Parlament bo o celotni komisiji, ki naj bi delo začela novembra, predvidoma glasoval čez dober mesec dni, 23. oktobra.

Sicer pa je odziv dobila tudi včeraj sprejeta resolucija parlamenta, ki Veliki Britaniji sporoča, da brexita z dogovorom ne bo brez irskega varovala oziroma temu primerne alternative. Britanski premier Boris Johnson je prvič govoril s predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem in ga povabil na obisk v London.

Sassoli je vabilo sprejel. Dodaten pritisk na Johnsona je poziv Sveta Unije, naj predloge za spremembo zdajšnjega sporazuma pošlje do konca meseca, torej v 12 dneh, sicer bo vsega konec. Kot je poročal Reuters, naj bi London Bruslju že poslal del predlogov.