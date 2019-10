Nova predsednica Evropske komisije meni, da bi morali biti ponosni na evropski način življenja v vseh njegovih oblikah in razsežnostih ter bi ga morali nenehno ohranjati, varovati in gojiti. Foto: Reuters

V Evropskem parlamentu se v ponedeljek začenja ustni del zaslišanj kandidatov za Evropske komisarje. Vsi komisarski kandidati, ki jih je predlagala nova predsednica Evropske komisije, že zdaj ne uživajo podpore pri vseh evropskih poslancih. Predvsem zaradi preteklih izjav in dejavnosti.

Predsednica Evropske komisije pa nima težav le s komisarskimi kandidati, temveč je precej ogorčenja, predvsem na politični sredini in levici, povzročil tudi nov resor v Evropski komisiji, poimenovan "zaščita našega evropskega načina življenja," ki ga bo predvidoma vodil Grk Margaritis Schinas in bo pokrival tudi migracije. Kot so v preteklih tednih poročali mediji, so ga kritizirali evropski poslanci iz vrst socialistov, liberalcev in zelenih, tudi nekatere države članice EU-ja ter organizacije za varstvo človekovih pravic, češ da ime resorja spominja na ksenofobno retoriko.

Kakšno je trenutno mnenje v evropskih političnih skupinah o spornem resorju, smo preverili tudi pri slovenskih evropskih poslancih. "Na politični skupini ni bilo nasprotovanja imenu resorja. Ravno nasprotno, med kolegi je prevladalo začudenje, da lahko kogar koli izmed nas, ki zastopamo Evropejce, to moti. Evropski način življenja pomeni spoštovanje vrednot, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, vladavine prava ter spoštovanje človekovih pravic," je za MMC povedala Romana Tomc (SDS), ki spada v okvir največje politične skupine v Evropskem parlamentu, evropske ljudske stranke (EPP).

Kot sta pojasnila Klemen Grošelj in Irena Joveva (oba LMŠ), je za skupino Renew Europe/Obnovimo Evropo, nekdanje liberalno zavezništvo ALDE, sporno predlagano ime tega resorja. "Dodatna razlaga predsednice prihodnje komisije nas preprosto ni prepričala. Gre za izrazoslovje, ki povzroča nepotrebno zmedo in ki ga posamezni politiki že tako ali tako izrabljajo v svojih nastopih in stališčih. To, da je oziroma bi bil resor za "zaščito evropskega načina življenja« pristojen za migracije, se marsikomu zdi kot neka cinična šala, spet drugi pravijo, da naj bi to izpostavljalo pomen integracije migrantov ... Takšnih nejasnosti (naključnih ali ne) ne bi bilo, če bi poimenovanje tega resorja ustrezalo tistemu, kar naj bi ta portfelj tudi dejansko izvajal," pojasnjujeta.

"V S&D-ju se zelo dobro zavedamo, kaj so vrednote moderne Evrope, zato ob neposrednem povezovanju "zaščite evropskega načina življenja“ in migracij vidimo nevarnost in težavo. Takšnega imena ne moremo sprejeti in to smo prejšnji teden na konferenci političnih skupin EP-ja socialisti in demokrati jasno izrazili. S tem in drugimi pomisleki smo seznanili prihodnjo predsednico Evropske komisije in nanje pričakujemo odgovore še pred zaslišanjem kandidatov za komisarje," je pomisleke socialistov v Evropskem parlamentu glede omenjenega resorja predstavila Tanja Fajon (SD).