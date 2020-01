Evropska komisija bo predloge za izboljšave širitvenega procesa predlagala na začetku leta. Foto: Reuters

Ko gre za odnose z Zahodnim Balkanom, se predsednica Evropske komisije von der Leyenova zanaša na Hrvaško, ki Svetu EU-ja predseduje prvič po vstopu v EU julija 2013, zaradi njene sveže izkušnje s pristopnimi pogajanji in položaja v regiji.

Osrednji dogodek hrvaškega predsedstva Sveta EU-ja bo tako vrh EU-ja in Zahodnega Balkana, ki bo 6. in 7. maja v Zagrebu. To sicer ne bo "širitveni" vrh, torej ni predvideno, da bi se širitvene odločitve sprejemale takrat. Zelena luč za začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo se pričakuje pred tem, na marčnem zasedanju voditeljev članic EU-ja.

Oktobra lani je začetek pogajanj s Severno Makedonijo blokirala Francija, zeleni luči za Albanijo pa sta nasprotovali še Nizozemska in Danska. Nekdanji predsednik komisije Jean-Claude Juncker je to blokado označil za hudo zgodovinsko napako.

Evropska komisija v Zagrebu

Von der Leyen : Širitvena reforma in začetek postopnih pogajanj bi morala biti vzporedna

Začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo ter reforma širitvenega procesa bi morala biti vzporedna procesa, je danes v Zagrebu poudarila Ursula von der Leyen. Evropska komisija bo predloge za izboljšave procesa po njenih napovedih predlagala na začetku leta. Po informacijah na spletnih straneh komisije je to trenutno predvideno za 29. januar.

"Predlagali bomo, kako lahko izboljšamo proces, a globoko sem prepričana, da nas to ne bi smelo odvrniti od pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Izpolnili sta vsa merila in zdaj moramo tudi mi izpolniti obljube," je poudarila. Pogojev za ti državi EU po njenih besedah ne bi smela spreminjati.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in hrvaški premier Andrej Plenković. Foto: Reuters

V Zagrebu te dni prevladuje prepričanje, da so premiki v prihodnjih mesecih možni. To je v minulih dneh večkrat izpostavil hrvaški premier Andrej Plenković. A medtem ko sta Plenković in predsednik Evropskega sveta Charles Michel v četrtek izpostavila pričakovanje, da bo posodobitev širitvenega procesa omogočila zeleno luč za Skopje in Tirano, pa je von der Leynova danes izpostavila, da bi morala biti ta procesa vzporedna.

Tudi če zelena luč marca bo, je vprašanje, kdaj bosta lahko državi dejansko začeli pogajanja in odprli prva pogajalska poglavja.