Voditelji držav članic EU-ja so podprli dogovor o brexitu. Foto: Reuters

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je dejal, da so voditelji EU-ja podprli novi sporazum o brexitu med Brusljem in Londonom, razprave pa so se končale.

V njihovih sklepih, ki sicer še niso objavljeni, po neuradnih navedbah ni omenjena možnost vnovične preložitve brexita, kar potrjuje oceno glavnega pogajalca Unije o brexitu Michela Barnierja, da je izstop mogoče izpeljati v predvidenem roku, torej do konca meseca.

Po politični podpori voditeljev morata na strani EU-ja dogovor potrditi še Svet, torej ministri držav članic, in Evropski parlament. Ta bi lahko po neuradnih navedbah odločal prihodnji teden v Strasbourgu. Ključno vprašanje pa je spet, ali ga bo podprl britanski parlament.

Lahko Johnson pridobi dovolj podpore v parlamentu?

Britanski parlament bo o dogovoru glasoval v soboto. Člani poslanske zbornice so sklic izredne seje v soboto – prve po 37 letih – podprli s tesno večino. Britanski premier Boris Johnson je pozval britanske poslance, naj podprejo dogovor.

Severnoirski unionisti (DUP) so dogovoru že odrekli podporo, saj "popolnoma uničuje svetost sporazuma iz Belfasta" – velikonočnega sporazuma, ki je končal tri desetletja prelivanja krvi v Severni Irski. Skrbi jih tudi carinski nadzor blaga ne glede na njegovo končno destinacijo in možnost veta EU-ja na vrste blaga. Poudarjajo, da so si vseskozi prizadevali za urejen izstop Velike Britanije iz EU-ja, da pa so tudi dali jasno vedeti, da bodo podprli zgolj ureditev, ki bo v dolgoročnem tako ekonomskem kot ustavnem interesu Severne Irske.

Johnson je zaradi brexita v središču pozornosti kolegov na srečanju voditeljev držav članic EU-ja. Foto: Reuters

DUP je kljub zgolj desetim poslancem pomemben partner Johnsonovih konservativcev, ki v 650-članskem britanskem parlamentu zasedajo 288 mest. Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je že pozval k zavrnitvi dogovora, ki je po njegovih besedah še slabši od dogovora Therese May. Voditeljica liberalnih demokratov Jo Swinson je medtem sporočila, da si bo njena stranka še naprej prizadevala za drugi referendum o izstopu iz Unije.

Na novi dogovor o brexitu se je odzvala tudi Škotska nacionalna stranka (SNP) in napovedala, da ne bo glasovala zanj. Škotska premierka Nicola Sturgeon je ob tem na Twitterju objavila, da se Škotska ni nikoli želela ločiti od EU-ja. Znova se je tudi zavzela za nov referendum o samostojnosti Škotske.

Novi dogovor o brexitu je kritiziral tudi vodja stranke Brexit in veteran kampanje proti EU-ju Nigel Farage, ki meni, da novi dogovor "ni nov in ni brexit".

Šarec vesel dogovora, a obžaluje izgubljeni čas Premier Marjan Šarec je vesel dogovora o brexitu in upa, da bo ta dobil podporo na Otoku, saj se čas zdaj resnično izteka. Zdaj je po njegovih besedah vse odvisno od Westminstra in Evropskega parlamenta, tudi voditelji pa se morajo najprej sploh seznaniti z doseženim dogovorom.

Šarec je sicer pokritiziral ves proces iskanja dogovora o brexitu, ki po njegovih besedah zagotovo ne prispeva k ugledu EU-ja in Združenega kraljestva. "Tri leta so minila, na stran smo dajali pomembnejše teme," je obžaloval Šarec. "Vsi bi si že želeli rešitve. Če nismo sposobni tega izvesti, pa naj ostanejo," je še pripomnil.

Evropski voditelji optimistični

Voditelji držav članic EU-ja se sestajajo na dvodnevnem vrhu v Bruslju, ki ga zaznamuje predvsem brexit. Še preden je vrh neuradno prižgal zeleno luč, so bile izjave voditeljev pozitivne in optimistične.

"Imamo dogovor o brexitu, ki omogoča Združenemu kraljestvu, da z dogovorom zapusti EU. Imamo edinstveno rešitev za Severno Irsko, ki upošteva njeno edinstveno zgodovino in geografijo. Je dober za Irsko in Severno Irsko," je tvitnil Leo Varadkar. Dodal je, da je dogovor preprečil trdno mejo med obema deloma na irskem otoku in zaščitil mesto Irske na enotnem trgu EU-ja.

"Dejstvo, da je irski premier zadovoljen, je zelo pomemben znak," je na zasedanju voditeljev članic EU-ja dejala nemška kanclerka Angela Merkel in tudi sama pozdravila dogovor. Prihajajoča predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in francoski predsednik Emmanuel Macron sta prav tako pozdravila dosego dogovora in izrazila optimizem pred nadaljevanjem sage.

Tudi večina drugih evropskih voditeljev je pozdravila dosego dogovora. Belgijski in finski premier, Charles Michel in Antti Rinne, sta se odzvala nekoliko bolj skeptično in izrazila dvom, če se lahko dogovor prebije skozi britanski parlament.