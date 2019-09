László Trócsányi naj bi bil izvršitelj Orbanove volje. Foto: EPA

Trócsányi, ki se ga opisuje tudi kot izvršitelja volje premierja Viktorja Orbana, je bil pravosodni minister od leta 2014 do izvolitve v Evropski parlament maja letos.

Gre za arhitekta načrtov za nov sistem sodišč, ki je bil predmet kritik zaradi omejevanja moči pravosodja, njegovo delo pa bi lahko zapletlo njegov prevzem položaja v Evropski komisiji, poroča Guardian.

Kot minister je namreč Trócsányi predlagal zakone, ki so sprožili pravni konflikt z Evropsko komisijo, ki bi se ji rad zdaj pridružil. Zakoni so kriminalizirali nevladne organizacije zaradi pomoči beguncem ter vzpostavili taborišča z zabojniki za prosilce za azil, drugi ukrepi pa so vodili v prisilni odhod Srednjeevropske Univerze iz Budimpešte.

Njegova nominacija predstavlja test za prihajajočo predsednico komisije Ursulo von der Leyen, ki bo svojo ekipo predstavila v torek. Članica odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine in notranje zadeve, danska liberalna poslanka Sophie in ’t Veld, je za Trócsányijevo nominacijo dejala, da je "namenjena kot provokacija". Kako je lahko komisar nekdo, "ki ne spoštuje ali priznava pogodb," sprašuje.

Trócsányija, ki je dejal, da je imel z Ursulo von der Leyen "konstruktivne" pogovore, naj bi zanimala resorja za širitev in mednarodno sodelovanje in razvoj.

"Alarmantna" izbira

Če bo res vodil resor za mednarodno pomoč, bi bilo to "presenetljivo" oziroma "alarmantno", je dejala danska poslanka. "Resor za humanitarno pomoč namreč vključuje področja, kot je reproduktivno zdravje, vključno s splavom". Izjemno konservativen komisar na čelu tega resorja bo imel po besedah Sophie in ’t Veld "uničujoče posledice za življenja neštetih žensk in deklet".

Z madžarskim predlogom za komisarja je nezadovoljna tudi nemška socialdemokratska evropska poslanka Birgit Sippel. Po njenih besedah ne bi bila dobra ideja, da Trócsányi dobi resor, ki bi vključeval migracije, notranje zadeve ali pravosodje.

Skupine v Evropskem parlamentu bodo prihodnji teden začele z razpravami o kandidatih in kandidatkah. Nova komisija bo lahko oblikovana le, če bodo na posameznih zaslišanjih podporo parlamenta dobili vsi kandidati.