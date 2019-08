Zunanji ministri svarijo pred brexitom brez dogovora

Nedavna pogajanja v Bruslju niso obrodila sadov

Helsinki - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Pogovor britanskega, ciprskega, grškega in litovskega zunanjega ministra. Foto: Reuters

Evropski zunanji in obrambni ministri so na neuradnem srečanju v Helsinkih na Finskem pozvali Združeno kraljestvo, naj se odloči za brexit z dogovorom, in posvarili pred negativnimi posledicami neurejenega razhoda.