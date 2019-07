Predstavnik družbe Northern Aerotech je poudaril, da je Adria Airways družba z bogato zgodovino. Foto: BoBo

Direktor družbe Sven Kukemelk je ob tem dejal, da se je vzdrževalna pogodba iztekala in da so različni ponudniki iz vse Evrope izkazali interes. Prejeli so pet ponudb, izbrali pa so Northern Aerotech, ki je, tako Kukemelk, ponudil celovito rešitev za vso floto.

"Adria ni več prevoznik, ki prevaža potnike iz Ljubljane v druga evropska mesta, ampak smo veliko večji," je ob tem dejal Kukemelk in dodal, da sodelujejo s številnimi letalskimi družbami, ki jim morajo zagotoviti ustrezne storitve.

"Adria je na dobri poti"

"Adria je danes na dobri poti, da postane močan regionalni prevoznik," je še dejal Kukemelk in dodal, da morajo imeti partnerja, ki spodbuja rast, saj se morajo pri rasti ozirati tudi na druge trge. "Upam, da nam boste Slovenci dali možnost in uporabljali naše storitve in videli, kako napredujemo in dvigamo kakovost storitev na visoko raven, na kateri so že nekaj časa."

"Zelo zadovoljen sem, da se je z našim razpisom izkazalo, da je na trgu veliko zanimanja za sodelovanje z Adrio Airways," je ob tem dejal Tadej Notersberg in dodal, da gre pri Northern Aerotechu za kakovostno družbo, s katero bo tudi Adrii uspelo izboljšati kakovost storitve. "Hkrati nam bo novi dobavitelj v veliko pomoč pri internih procesih družbe," je še povedal. Do zdaj je nabava materiala, potrebnega za vzdrževanje, potekala preko zunanjih izvajalcev.

S tem se prekinja sodelovanje z družbo Adria Tehnika, ki, kot je poudaril Notersberg, nima licence za delo z letali Saab, ki so zdaj del flote Adrie Airways.

Northern Aerotech veseli novega partnerstva

Morten Schalls Jorgensen iz družbe Northern Aerotech je ob tem dejal, da se veselijo začetka sodelovanja z Adrio Airways, ki jo je označil kot zgodovinsko družbo, ki se približuje svoji 60. obletnici. "Imajo bogato zgodovino, in smo veseli, da jim lahko nudimo podporo." Jorgensen je ob tem dejal, da imajo tudi sami bogato zgodovino kakovostne podpore letalskim družbam po vsem svetu.

"Adria je v dobri kondiciji in mi smo pripravljeni ponuditi svojo podporo tej družbi," je ob podpisu pogodbe še dejal Jorgensen. Vzdrževanje se bo izvajalo v Ljubljani in Luganu.