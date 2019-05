Kowarsch in Šarec sta govorila tudi o sodelovanju med slovenskim predsedovanjem Svetu EU-ja. Adria Airways Foto: BoBo

Do srečanja je prišlo na pobudo podjetja, so potrdili v Adrii Airways, sestanek pa naj bi bil spoznavne narave. Izvršni direktor Adrie Holger Kowarsch je predsedniku vlade podal informacije o načrtu poslovanja v prihodnje, pogovor pa je tekel tudi v smeri sodelovanja med slovenskim predsedovanjem EU-ja in o vplivu medijskih izjav in poročanj na poslovanje Adrie. V podjetju so ob tem poudarili, da aktivno iščejo načine za boljše sodelovanje z državo. "Po našem mnenju mora država sodelovati z zasebnim sektorjem, ne zgolj v letalski industriji, in sooblikovati ustrezno poslovno okolje," so navedli v Adrii.

Zagotovili so, da pomoči države ne iščejo, s čimer so se odzvali na poročanje portala Siol, ki v nasprotju z zagotovili iz Adrie Airways poroča o ostrih tonih na sestanku s premierjem Marjanom Šarcem. Po pisanju Siola naj bi nemški lastniki Adrie Airways od države pričakovali, da jim bo ta priskočila na pomoč, v nasprotnem primeru pa naj bi napovedovali, da bodo zaprli družbo in odpustili več sto zaposlenih.

Kowarsch naj bi po poročanju Siola od Šarca dobil odgovor, da bo vlada poskrbela za normalne letalske povezave Slovenije s svetom, a da to lahko stori z Adrio Airways ali brez nje.

V Adrii Airways kakršno koli izsiljevanje zanikajo. "Take navedbe so popolnoma neutemeljene in znova poudarjamo nujnost sodelovanja, tudi med predsedovanjem v Svetu EU-ja. Takšni pogovori o sodelovanju potekajo tudi s številnimi drugimi akterji v regiji," so zagotovili v podjetju.

Da je vodstvo Adrie Airways predsedniku vlade oz. njegovemu kabinetu predstavilo aktualni poslovni položaj podjetja in njihove osnovne usmeritve pri izpolnjevanju vizije in poslanstva družbe, so sicer za Siol povedali tudi v Šarčevem kabinetu. Pojasnil so, da sta premier in državni sekretar Vojmir Urlep ob tem jasno poudarila pomen rednih in stabilnih letalskih povezav Slovenije s ključnimi mesti Evrope in izrazila pričakovanje, da bo Adria Airways z ustrezno poslovno politiko in razvojnimi načrti to zagotavljala.