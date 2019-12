Delničarji Petrola bodo odločali tudi o uvedbi posebne revizije, ki bi pregledala posle Berločnikove uprave v preteklih petih letih. Foto: BoBo

Skupščino Petrola je zahteval Slovenski državni holding (SDH), saj nadzorni svet Petrola sprva ni podrobneje pojasnil razlogov za sklenitev sporazuma o predčasnem prenehanju mandata Tomažu Berločniku ter članoma uprave Roku Vodniku in Igorju Stebernaku.

Nadzorniki sporazumov o odhodu pa, čeprav je nekdanja uprava dala soglasje za razkritje, niso objavili, ker da javnost brez hkratne razjasnitve okoliščin ne bi bila celovito obveščena, poleg tega bi razkritje po mnenju nadzornikov pomenilo kršitev sporazumov, saj so označeni kot poslovna skrivnost.

Nato so pozneje objavili, da nekdanja uprava nadzornikom nikoli ni predložila verodostojnih gradiv o svojih predlogih, potrditev teh predlogov pa da bi pomenila bistveno odstopanje od strategije. Gradiva so po navedbah nadzornikov vsebovala večstomilijonske napake pri izračunih denarnih tokov in višine potrebne zadolžitve za financiranje naložb. "Bistveno odstopanje od strategije se je nanašalo tako na višino (večkratnik) in dinamiko potrebnih prihodnjih investicij ter na višino (večkratnik) in vrsto potrebnih virov financiranja za izvedbo teh investicij," so pojasnili.

Nadzorni svet je ob sklenitvi sporazuma vodila Nada Drobne Popović, ki je začasno predsednica uprave Petrola. Delničarji pričakujejo, da bo svojo plat zgodbe danes predstavila tudi nekdanja uprava, saj je družba na skupščino povabila tudi Berločnika, Vodnika in Stebernaka.

Delničarji bodo na zahtevo družb Vizija Holding in Vizija Holding odločali o predlogu, da posebni revizor pregleda posle Petrola v zadnjih petih letih, ki so povezani s prevzemi družb, dezinvesticijami, investicijami ter sponzorskimi in donatorskimi pogodbami, katerih vrednost presega milijon evrov.

Revizor bi po predlogu preveril zlasti ustreznost sprejetja odločitev o poslih, izvedbo odločitev z ekonomskega in pravnega vidika ter z vidika vpliva poslov na poslovanje družbe. Revizija bi pri tem ugotavljala tudi morebitno odškodninsko in kazensko odgovornost uprave v tem obdobju.