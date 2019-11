Vodenje uprave Petrola je po predčasnem odhodu Tomaža Berločnika ter Roka Vodnika in Igorja Stebernaka ter do imenovanja nove uprave prevzela donedavna prva nadzornica družbe Nada Drobne Popović. Delničarji, med katerimi je največji z okoli tretjino vseh delnic neposredno in posredno država, si jasnejšo sliko o zamenjavi uprave obetajo na skupščini, ki je sklicana za 12. december. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci

Prihodki od prodaje skupine so se v primerjalnem obdobju povečali za deset odstotkov na 4,19 milijarde evrov, povečanje je šlo predvsem na račun večje prodaje. Skupina je ustvarila 362,6 milijona evrov prilagojenega bruto dobička ali 14 odstotkov več, so sporočili iz Petrola.

Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) se je povečal za 38 odstotkov na 170,9 milijona evrov. Če bi bil neto učinek finančnih poslov pri trgovanju z električno energijo evidentiran v bruto dobičku iz poslovanja, bi ta znašal 152,9 milijona evrov.

Nekaj več kot polovico EBITDA je skupina ustvarila s prodajo naftnih derivatov, 19 odstotkov s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, 10 odstotkov s prodajo drugih energentov, kot sta zemeljski plin in elektrika, devet odstotkov s prodajo energetskih in okoljskih rešitev, sedem odstotkov s prodajo utekočinjenega naftnega plina, dva odstotka pa s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov.

Skupina je v tem obdobju prodala 2,9 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je 15 odstotkov več kot v lanskem primerljivem obdobju. Prodaja utekočinjenega naftnega plina se je povečala za 16 odstotkov na 137.900 ton. Prodaja elektrike se je povečala za 16 odstotkov na 15,8 teravatne ure električne energije, prodaja zemeljskega plina pa prav tako za 16 odstotkov na 15,4 teravatne ure.

Petrol ima že 507 bencinskih servisov

S prodajo trgovskega blaga je skupina ustvarila 354,6 milijona evrov prihodkov, kar je odstotek več kot v enakem obdobju lani. Konec septembra je skupina Petrol imela okoli 507 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 318, na Hrvaškem 109, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 14, v Črni gori 13 in na Kosovu 11. Skupina je imela 5.179 zaposlenih.

Tudi prihodki od prodaje družbe Petrol so se v devetih mesecih povečali za 10 odstotkov na 3,28 milijarde evrov. Čisti dobiček se je med tem znižal za 19,4 odstotka na 47,79 milijona evrov.

Letos skupina Petrol načrtuje prihodke od prodaje v vrednosti 5,6 milijarde evrov, prilagojeni bruto dobiček v vrednosti 475 milijonov evrov, bruto dobiček iz poslovanja v vrednosti 186,4 milijona evrov ter 96,7 milijona evrov čistega dobička.