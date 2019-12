Pri Boeingu so pričakovali, da jim bo FAA prižgal zeleno luč za vrnitev letal 737 max v promet, a se to ni zgodilo. Foto: Reuters

Spomnimo, marca letos je v strmoglavljenju letala boeing 737 max družbe Ethiopian Airlines le nekaj minut po vzletu umrlo vseh 157 ljudi na krovu. Enak tip letala indonezijske letalske družbe Lion Air je strmoglavil 29. oktobra lani, kmalu po vzletu z letališča v Džakarti. Nesreče ni preživel nihče od 189 potnikov in članov posadke.

Po marčevski nesreči je Boeing do preklica prizemljil celotno floto boeingov 737 max, saj je preliminarna preiskava nesreče v Etiopiji pokazala slabo delovanje sistema za samodejno preprečevanje izgube vzgona letala. Prepoved letenja s temi letali je že prej ukazalo več deset držav po svetu in tudi Evropska unija, tako da je po vsem svetu trenutno prizemljenih več kot 700 teh letal.

Kljub prizemljitvi so v Boeingu ta model letal še naprej izdelovali, saj so upali, da bodo letala ponovno lahko vzletela še pred koncem leta, piše BBC. A ameriški nadzorniki, Zvezna uprava za civilno letalstvo (FAA), je jasno povedala, da modelu 737 max ne bodo tako hitro dali vnovičnega dovoljenja, da se vrnejo v promet. Zgodilo se je prvič v 20 letih, da je proizvodnja 737 max ustavljena.

"Šopek" letal Boeing 737 max, ki jih uporablja več kot 50 letalskih družb po svetu. Foto: Reuters

V skladiščih čaka 400 letal max 737

Podjetje Boeing, ki ima sedež v Seattlu, je eden največjih ameriških izvoznikov. Vodstvo je sporočilo, da zaradi začasne ustavitve proizvodnje ne bo prišlo do odpuščanj delavcev, bodo pa ukrep občutili dobavitelji in gospodarstvo v celoti. Prizemljitev letal je že do zdaj podjetje stala okoli osem milijard evrov. "Varna vrnitev letal 737 max je naša prednostna naloga. Zavedamo se, da mora biti ta postopek pa tudi nove preiskave temeljit, saj bomo le tako lahko znova pridobili zaupanje nadzornikov in potnikov v letala 737 max," so sporočili iz podjetja.

Pri Boeingu imajo v skladiščih okoli 400 novih letal modela 737 max, ki jih želijo dostaviti kupcem, saj so jih mnoge letalske družbe že naročile. Ta model je bilo njihovo najbolje prodajano letalo.

Pri FAA-ju so se za podaljšanje prepovedi letenja odločili, ker so ugotovili, da bi lahko bile tehnične napake pri tem modelu vzrok za več kot ducat novih nesreč, če ne bo proizvajalec opravil nekaterih sprememb - ključna naj bi bila prenova avtomatskega nadzornega sistema, ki naj bi bil glavni krivec za omenjeni nesreči.