Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek podpira odločitev 2TDK-ja, ki je razveljavil razpis za projekt Glinščica. Foto: BoBo

"Po obrazložitvi komisije 2TDK je bila sprva izbrana najcenejša ponudba neustrezna, ker naj ne bi imela ustrezne reference oz. celo sumijo, da je bila ponarejena, obe ostali ponudbi sta pa bili krepko predragi," je dejala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek in izpostavila, da so se na tem razpisu trije največji slovenski gradbinci pojavili z eno ponudbo, kar po njenih besedah "kaže na ustvarjanje nekega monopola in željo po preplačilu gradbenih storitev". "Kljub napadom name ne bom dovolila, da gradbinci izigravajo sistem in na razpisih ponujajo tudi do 40 odstotkov višje cene. Če bo treba, bomo razpise ponavljali," je bila odločna.



Spomnila je, da je na začetku svojega mandata na mizi dobila aneks za 2,5 milijona evrov, še preden je Kolektor CPG (in sarajevski Euroasfalt) začel graditi dostopne ceste oz. izvajati pripravljalna dela za drugi tir med Divačo in Koprom. "Takrat sem odločno ukrepala in povedala, da je takšna praksa nedopustna, in tako bom delovala vse do konca projekta drugi tir oz. dokler bom ministrica," je poudarila.



Denar, ki so ga v preteklosti v Sloveniji dali za preplačane projekte, je šel po njenih besedah v škodo zdravstvenih storitev, nižjih pokojnin in slabšega javnega šolstva. "Dokler bom ministrica za infrastrukturo, takšnih praks na ministrstvu in na področju, za katerega sem odgovorna, ne bom dovolila," je dodala ter opozorila, da je investicijski program gradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper, ki ga je vlada potrdila konec januarja, za 2TDK zakon. "Dokler vlada ne spremeni odločitve, velja takšen, kot je," je opomnila.

Nov razpis za izvajalca objektov za prečkanje doline Glinščice pri gradnji drugega železniškega tira Koper–Divača bo 2TDK objavil v najkrajšem možnem času. Foto: BoBo

Neustrezne ponudbe in ponarejene reference

Družba 2TDK je razveljavila razpis za projekt Glinščica. Po besedah prvega moža 2TDK-ja Dušana Zorka so se za to odločili, ker obstaja sum, da je prvotno izbrani ponudnik ponaredil reference, ponudbi drugih dveh pa sta bili neustrezni.

Na razpis prispele tri ponudbe

Na razpis za izbor izvajalca objektov za prečkanje doline Glinščice pri gradnji drugega železniškega tira Koper–Divača so prispele tri ponudbe.

Najcenejši je bil konzorcij podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel (nekaj manj kot osem milijonov evrov), ponudbi sta oddala še Kolektor CGP skupaj z družbama Riko in Pomgrad (13,5 milijona evrov) ter podjetje Godina (14,3 milijona evrov).

Družba 2TDK je za izvajalca izbrala najugodnejšega ponudnika, nato pa je svojo odločitev, ker "faza pregleda in ocenjevanja ponudb ni bila ustrezno opravljena", razveljavila in znova pregledala ponudbe. Zdaj je razpis razveljavila. "Pokazalo se je, da tisti, ki je bil najcenejši, ni bil najboljši, ker je domnevno ponaredil referenco," je pojasnil Zorko.

Dušan Zorko je pričakoval, da bo na razpis prišlo več ponudb. Foto: BoBo

Objavljen je bil tudi že sklep o razveljavitvi, s čimer začne teči osemdnevni pritožbeni rok. "Če ne bo pritožb, računamo, da bo razpis takoj ponovljen," je dejal Zorko. Nov razpis po njegovih besedah ne bo bistveno drugačen, bo pa določena najvišja možna cena. Po njegovih besedah je žalostno, da so na razpis za Glinščico prispele le tri ponudbe.

2TDK pričakoval več ponudb

"Pričakovali smo več ponudb, tako domačih kot mednarodnih. Žal so prišle tri ponudbe," je dejal in ob ponovitvi razpisa pozval vse, da se prijavijo. "Mislim, da je še kar nekaj firm, ki so sposobne urediti Glinščico," je ocenil.

Zorko še upa, da razpis za Glinščico ne bo zamaknil objave razpisov za nadaljnje večje gradbene projekte, "če bo prevladal razum". "Če se bo ponovila praksa Karavank, pa se zna zgoditi," je ocenil. 2TDK namerava sicer večje razpise objaviti v zadnjem letošnjem četrtletju.