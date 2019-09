Adria Airways prestavila večino dopoldanskih poletov

Kaos na brniškem letališču

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letalo za Züruh ostaja na tleh. Foto: BoBo

Dopoldne je Adria na poznejši čas prestavila skoraj vse napovedane polete, številne zamude je pričakovati tudi do večera, medtem ko sta popoldanska poleta v Zürich in nazaj odpovedana. Zamude in odpovedi bodo najverjetneje tudi v nedeljo.