Kljub kadrovskim in finančnim omejitvam želijo na zunanjem ministrstvu storitve gospodarske diplomacije optimalno prilagajati potrebam gospodarstva. Foto: Twitter/Ministrstvo za zunanje zadeve

Slovenija z drugimi državami letno opravi za 75 milijard evrov poslov, od tega štiri petine s podjetji iz Evropske Unije. Zaradi vse bolj negotovih razmer na nemškem in italjanskem trgu, kamor največ izvažamo, si Slovenija želi razpršiti izvoz tudi v druge evropske države in drugod po svetu. Pri tem pa podjetja potrebujejo tudi pomoč slovenske diplomacije, ki naj bi prva odpirala vrata v tujini.

Slovenija ima 138 častnih konzulov, 56 konzularnih predstavništev ter 23 ekonomskih svetovalcev poleg institucij kot sta SPIRIT in Podjetniški sklad. Zunanji minister Miro Cerar pa bi rad ekipo še okrepil. Predvsem v Aziji, Afriki in Južni Ameriki. Tako bi tudi zmanjšali tveganje, ki jih prinašajo trgovinske vojne, brexit in splošna politična nestabilnost, je poročal novinar Televizije Slovenija Marko Štor.

Kot je v okviru dneva gospodarske diplomacije na 52. Mosu v Celju dejal Cerar, na zunanjem ministrstvu želijo storitve gospodarske diplomacije optimalno prilagajati potrebam gospodarstva, zato si bodo prizadevali za odprtje novih diplomatsko-konzularnih predstavništev.

Kot je poročal STA, po Cerarjevi oceni slovensko gospodarstvo zaradi svoje vpetosti v mednarodne verige ne more ostati neprizadeto ob pojavih globalnih trgovinskih trenj, kakršen je razmah trgovinskega konflikta dveh največjih svetovnih gospodarstev, Kitajske in ZDA. Poudaril je, da bi si Slovenija v manj predvidljivih in varnostno bolj zapletenih svetovnih razmerah želela notranje bolj povezano EU, z večjim vplivom navzven. Takšna EU je za Slovenijo bistvenega pomena, meni Cerar.

A hkrati Cerar dodaja, da bi morali bolj razpršiti svoj izvoz: "Prizadevamo si za diverzifikacijo naših blagovnih tokov, zato tudi podpiramo sklepanje prostotrgovinskih sporazumov EU s tretjimi državami, kjer so še neuresničeni potenciali," je izpostavil.

Po Počivalškovih besedah pa slovensko gospodarstvo že zmanjšuje izvozno odvisnost od EU. "Začasni trgovinski podatki za zadnjega pol leta prvič kažejo, da je bila blagovna menjava v juniju z državami članicami EU nižja, z državami, ki niso članice EU, pa višja kot v juniju lani. V države, ki niso članice EU, je Slovenija junija izvozila 20 odstotkov več kot junija lani, od tam uvozila pa 33 odstotkov več," je dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

"Naša naloga je, da odpiramo vrata, naloga gospodarstva pa je, da ta vrata izkoristi," je dodal. Lani smo iz države izvozili za 39 milijard evrov blaga in storitev. Polovico od tega je izvozilo največjih sto slovenskih izvoznikov. Zato bo cilj slovenske diplomacije v prihodnje še bolj vezan na pomoč srednje velikim in malim podjetjem.