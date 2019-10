CME je lastnik slovenske medijske družbe Pro Plus. Foto: BoBo

"Nakup sklada CME ter povezanih medijskih podjetij v petih evropskih državah bo dopolnil in še dodatno okrepil naše telekomunikacijske posle v srednji in vzhodni Evropi. Želimo si okrepiti naravno povezanost med ustvarjanjem vsebin in njihovo distribucijo, s čimer bomo omogočili nadaljnji razvoj naših telekomunikacijskih in medijskih podjetij. CME je uspešna in dobro vodena organizacija, zato ne nameravamo bistveno posegati v njeno delovanje," je posel komentiral Peter Kellner.

V PPF-ju so pojasnili, da sta francoski bančni skupini BNP Paribas in Societe Generale pri poslu delovali kot svetovalki skupine za pridobitev financiranja, sredstva v višini 1,15 milijarde evrov pa so v celoti zagotovile že omenjena BNP Paribas in banke Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Societe Generale in Unicredit. Celotna vrednost transakcije je sicer po poročanju medijev približno 2,1 milijarde dolarjev (1,89 milijarde evrov). Družba JP Morgan Securities medtem nastopa v vlogi finančne svetovalke skupine, družba White & Case pa kot njena pravna svetovalka.

V PPF-ju pričakujejo, da bo celoten postopek odobritve trajal več mesecev, saj morajo prevzem, o katerem so pred dnevi neuradno že pisali mediji, odobriti tako delničarji CME kot tudi Evropska komisija in posamezni nacionalni regulatorji.

Central European Media Enterprises (CME) deluje v petih evropskih državah in je eno vodilnih medijskih podjetij v srednji in vzhodni Evropi, saj v televizijski in plačljivi obliki oddaja več kot 30 programov, ki jih spremlja več kot 45 milijonov gledalcev. Upravlja televizijske postaje v Bolgariji, Češki republiki, Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji, kjer je lastnik Pro Plusa, ki izdaja programe POP TV, Kanal A, Brio, Kino in spletno videoteko Voyo.

CME je trenutno pod okriljem telekomunikacijskega velikana AT&T, kamor je prišel po tem, ko je slednji prevzel še enega medijskega in telekomunikacijskega velikana Time Warner. AT&T ima v CME 64-odstotni delež, a dejansko obvladuje 75 odstotkov družbe. Skupina PPF medtem po lastnih navedbah vlaga v različne tržne segmente, kot so finančne storitve, telekomunikacije, biotehnologija, nepremičnine in strojni inženiring. Posluje v Evropi, Severni Ameriki in Aziji, sredstva skupine pa po podatkih s konca leta 2018 presegajo 45 milijard evrov.