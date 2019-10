Nada Drobne Popovič pravi, da so očitki o ruskih interesih dezinformacija. Foto: BoBo

Uradnega odgovora, zakaj je nadzorni svet zamenjal uspešno upravo Petrola, razen, da gre za razhajanja v strategiji razvoja, še vedno ni.

"To odločno zanikam, gre za dezinformacijo. Družba Sij Acroni, skupina Sij, se ukvarja z jeklarsko industrijo. To ni industrija, kamor bi mi sploh lahko zašli oziroma imeli dovolj znanja, kadra in interesa," je glede namigov, da so v ozadju ruski intresi, dejala Nada Drobne Popovič.

Uradni vzroki menjave Petrola niso znani

Predsednik odhajajoče uprave Tomaž Berločnik se je na čelo Petrola zavihtel leta 2011 in družbo prerodil, saj je leto za letom nizala uspehe, Petrolova vrednost pa se je pod njegovo taktirko podvojila. Pred kratkim je prejel celo nagrado menedžer leta 2019. Na četrtkovi seji je uprava Petrola, poleg Berločnika še druga člana uprave, Rok Vodnik in Igor Stebrnak, sporazumno odstopila. Kot razlog je bil naveden različni pogledi glede razvoja družbe, predvsem razvoja strategije med upravo in nadzornim svetom.

Vodenje družbe bo do imenovanja nove uprave prevzela Nada Drobne Popovič, nadzorni svet pa je v upravo imenoval še direktorico za strateško obvladovanje stroškov Danijelo Ribarič Selaković.

Petrol sicer posluje dobro – lani je na ravni skupine ustvaril 91,8 milijona evrov čistega dobička, v prvem letošnjem polletju je ta znašal 40,7 milijona evrov.

Kot smo poročali, v politiki in javnosti je novica o odstopu močno odmevala. Razrešitev uprave, ki odlično dela, je, če ne obstajajo kakšni krivdni razlogi, lahko le v škodo družbe, je mnenje poznavalcev. "Konja, ki zmaguje, ne menjaš. Če nadzorniki menijo in imajo razloge za razrešitev, da je prišlo do napak pri vodenju Petrola, potem je razrešitev lahko upravičena, če pa imajo razlogi politično ozadje, gre za nekaj, kar so naredili v škodo družbe," je v komentarju za MMC opozoril nekdanji gospodarski minister Matej Lahovnik.

"Sem slišal razlog, da se ne strinjajo okoli strategije, zaradi tega ljudje ne odstopajo kar tako, verjetneje je, da nekomu ni všeč (Tomaž Berločnik, op. a.), zdaj moramo ugotoviti, kdo je to, uprave se običajno zamenjajo, ker nekomu niso všeč," je za MMC odstop uprave Petrola komentiral nekdanji gospodarski minister Maks Tajnikar in dodal, da ne gre nujno za političen pritisk.

Da je vse skupaj zelo nenavadno, saj je bila uprava Petrola izredno uspešna, je za MMC opozoril tudi Jože Mencinger, ki je prav tako nekdanji gospodarski minister. "Pri nas se venomer vse zamenjuje, ne da bi vedeli, kdo pije in kdo plača, mogoče kdo drug hoče na njegovo (Tomaž Berločnik, op. a.) mesto, vse skupaj je neznanka," je izrazil mnenje, da je kadrovanje po državnih podjetjih v Sloveniji od vekomaj zastrto s tančico skrivnosti. Stvari bodo jasnejše, ko bomo videli, kdo bo tisti, ki se bo usedel na njegov stolček na čelu uprave, je sklenil.