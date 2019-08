V Fraportu Slovenija so se na pobudo odzvali in že ta teden bodo stekla nadaljnja pogajanja, na katerih bodo sindikati najprej predstavili svoje enotne zahteve. "Prej so problematizirali, ker sta bili dve sindikalni skupini, zdaj pa smo poenoteni in bomo nastopili skupaj, potem pa bomo videli, kakšen bo odziv na naše predloge," je poudaril sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc.

Foto: BoBo

Pogajanja o dvigu plač in tarifnem delu kolektivne pogodbe so sicer stekla aprila. Dogovorjena so bila že ob lanskem sprejetju aneksa k novi kolektivni pogodbi, s katerim so rešili takratni spor. V Fraportu Slovenija so predlagali 12-odstotni dvig plač v dveh letih in pol, sindikati pa so prepričani, da bi moral biti dvig plač višji oziroma v krajšem času.

Izhodiščni predlog Sindikata poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana in Svobodnega sindikata Aerodrom Ljubljana je bil dvig plač zaposlenim za 23 odstotkov, predlagala pa sta tudi višje dodatke in usklajevanje z inflacijo. V treh mesecih pogajanj sta sindikata svoje zahteve znižala na 12-odstotni dvig plač s septembrom, na 100-odstotno usklajevanje plač z inflacijo in na dvig dodatka za nedeljsko delo s 50 na 80 odstotkov.

Poslovodstvo Fraporta Slovenija pa je pripravljeno zaposlenim zdaj dvigniti plače za pet odstotkov in nato v prihodnjih dveh letih še dvakrat po 1,84 odstotka. Poleg tega bi se letno poviševanje plač z 0,8 odstotka dvignilo na en odstotek. Skupaj bi se plače v dveh letih in pol tako dvignile za 12 odstotkov.

A sindikati niso zadovoljni. Vseeno pa je vodja Fraportove pogajalske skupine Boštjan Šijanec prepričan, da bodo s sindikati lahko našli skupni jezik in rešitev.