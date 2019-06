4. maja sta stopili v veljavo noveli zakonov o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerih od regresa za letni dopust v višini do povprečne plače ni treba več obračunati davkov in prispevkov za socialno varnost. Foto: BoBo

Furs je spomnil, da sta 4. maja stopili v veljavo noveli zakonov o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerih od regresa za letni dopust v višini do povprečne plače ni treba več obračunati davkov in prispevkov za socialno varnost.

Pri regresih, izplačanih pred tem datumom, se je ne glede na višino prejemka obračunala akontacija dohodnine, nad višino 70 odstotkov povprečne plače pa tudi prispevki za socialno varnost. Tem delavcem in delodajalcem bo Furs v teh dneh izdal odločbe o vračilu akontacije dohodnine in morebitnih prispevkov za socialno varnost.

V skladu z novelama mora Furs sicer odločbe o vračilu akontacije dohodnine in morebitnih prispevkov za socialno varnost izdati do 30. junija, a jih bodo zavezanci prejeli dober teden pred iztekom tega roka.

30 dni od vročitve odločb

Furs mora vračila izvesti v roku 30 dni od vročitve odločb, kar pomeni, da bodo nakazila zavezancem na njihove račune izvedli v zadnjih dneh julija.

Vrnjeno akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost bo prejelo 72.222 delavcev v skupni višini 11.052.340 evrov. Povprečni znesek vračila znaša 153 evrov. Vračilo bodo prejeli tudi delodajalci, ki so v povezavi z regresi izplačali prispevke za socialno varnost. Teh je 83, prejeli pa bodo vračilo prispevkov v skupni višini 193.713 evrov, so še pojasnili na Fursu.