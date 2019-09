Razpisni pogoji za servisiranje službenih vozil so dovoljevali prijavo le pooblaščenim serviserjem znamk Citroen, Opel, Škoda, Renault in Volkswagen, agencija za varstvo konkurence pa je temu nasprotovala. Foto: BoBo

"Finančna uprava (FURS) je doslej v razpisih za servisiranje službenih vozil iskala zgolj pooblaščene serviserje. Razlogov za to je več, eden izmed njih je bil v zmanjšanju tveganja, ki bi lahko nastalo z izbiro neodvisnih serviserjev in s tem povezani izgubi garancije, do katere bi lahko prišlo pri nepravilno izvedenem servisnem posegu," so pojasnili in dodali, da s takšno določitvijo pogoja pooblaščenosti serviserjev ni nihče vložil zahtevka za revizijo, zato so ocenili, da imajo za ta pogoj dovolj upravičenih razlogov.

"Določitev pogoja pooblaščenosti serviserjev je bila stalna praksa tako v FURS-u, kot tudi pri drugih naročnikih z večjim številom vozil v voznem parku," so poudarili.

Razpisni pogoji FURS-a so dovoljevali prijavo le pooblaščenim serviserjem znamk Citroen, Opel, Škoda, Renault in Volkswagen, agencija za varstvo konkurence pa je temu nasprotovala.

V FURS-a so menili, da bi z uporabo nepooblaščenih serviserjev lahko izgubili jamstvo za vozila, a uredba Evropske komisije predpisuje, da se mora pod določenimi pogoji tovarniško ali pogodbeno jamstvo ohraniti, četudi servisa ne opravi pooblaščeni servis.

Državna revizijska komisija je odločila, da zahteva FURS-a ne temelji na objektivno utemeljenih okoliščinah in potrebah naročnika, da zahteva onemogoča sodelovanje neodvisnim serviserjem, s čimer je v nasprotju s cilji iz uredbe Evropske komisije, in da je FURS-a ravnal v nasprotju z javnim interesom.