Največjo rast med pobranimi davki je imel davek na dohodek od pravnih oseb. Foto: Reuters

Prispevki za socialno varnost za zagotavljanje pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, ki se pretežno vplačujejo v blagajno Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v manjšem obsegu pa tudi v proračun države, so se lani povečali za 7,2 odstotka in v skupnem znesku presegli sedem milijard evrov vplačil.

Posebej pozitivne rezultate izkazujejo davki na dohodek in dobiček s skupaj 9,4-odstotno rastjo. Med njimi zaradi obsega in rasti posebej izstopata dohodnina s 5,9-odstotno rastjo in davek na dohodek od pravnih oseb s 17-odstotno rastjo, so sporočili iz Fursa.

Za 1,9 odstotka so se povečali tudi prilivi od domačih davkov na blago in storitve. Davka na dodano vrednost je Furs glede na predhodno leto pobral za 2,8 odstotka več, medtem ko se je trošarin nabralo za 1,1 odstotka manj kot pred letom dni.

Zviševanje pobranih prihodkov se nadaljuje že pet let. Od ustanovitve Fursa v letu 2014 skupni prirast prihodkov znaša 29,06 odstotka. Lani je bila stopnja rasti pobranih dajatev z omenjenimi 5,7 odstotka tudi višja od stopnje gospodarske rasti, ki je v prvih treh četrtletjih leta po podatkih statističnega urada znašala 2,7 odstotka.

Ob upoštevanju neplačanega aktivnega davčnega dolga za zadnjih deset let in dolga, ki ga je izterjala v izvršbi, finančna uprava ugotavlja, da je bilo v letu 2019 prostovoljno plačanih obveznosti več kot 95 odstotkov.

Povečevanje prostovoljnega plačevanja davkov

Poleg ugodnih gospodarskih razmer so k dvigu stopnje prostovoljnega plačevanja dajatev prispevali tudi zakonodajni ukrepi, namenjeni poenostavitvam poslovanja, pa tudi ukrepi davčnega organa, usmerjeni v zagotavljanje čim bolj preprostega izpolnjevanja obveznosti za zavezance, ocenjujejo na Fursu. Delež prostovoljno plačanih dajatev, pri čemer se za prostovoljna šteje vse poravnave obveznosti do začetka izvršbe, se namreč povečuje bolj, kot je letni prirast plačanih prihodkov.

Medtem ko se pobrani javnofinančni prihodki povečujejo, pa se davčni dolg še naprej zmanjšuje. Na zadnji dan lanskega leta ga je bilo za nekaj manj kot 1,2 milijarde evrov, v letu dni se je torej znižal za 3,1 odstotka. Trend zniževanja davčnega dolga se nadaljuje že pet let, od ustanovitve Fursa v letu 2014 je manjši za 17,9 odstotka.

Povečali so se prihodki vseh blagajn javnega financiranja, tako proračunov države kot občin in tudi pokojninske in zdravstvene blagajne. Z izjemo trošarin je pobrala več vseh pomembnejših dajatev.