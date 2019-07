Druga cev predora Karavanke naj bi bila narejena leta 2022 Foto: BoBo

V Darsu imajo do ponedeljka čas, da odgovorijo na pritožbo GGD, nato bo o njej presojala državna revizijska komisija. Če bo ta odločila, da Cengiz ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje, bo Dars izbiral med preostalimi ponudbami. V tem primeru po poročanju Dnevnika najbolje kaže GGD in češkemu Metrostavu.

Dars je lani za izvajalca del izbral turško podjetje Cengiz, ki je z 89,3 milijona evrov podal za najmanj 15 milijonov evrov cenejšo ponudbo od ostalih osmih ponudnikov, a se je postopek zaradi pritožb neizbranih ponudnikov znašel na državni revizijski komisiji. Ta je konec novembra odločila, da je izbrana Cengizova ponudba zaradi sprememb v času samega postopka nedopustna in je odločitev o oddaji javnega naročila razveljavila.

Šest ponudb v pogajanjih

Dars se je nato odločil postopek izpeljati s pogajanji s šestimi ponudniki, za katere je strokovna komisija ugotovila, da so dokazali usposobljenost, in da zanje ne obstajajo razlogi za izključitev. Zoper odločitev Darsa, da izvajalca izberejo s pogajanji, sta se februarja pritožili družbi Kolektor CPG in GGD, a je revizijska komisija oba revizijska zahtevka zavrnila kot neutemeljena.

K oddaji ponudb so sicer v Darsu poleg turškega Cengiza in GGD v sodelovanju s češkim Metrostavom (njihova osnovna ponudba po poročanju Dnevnika znaša 104,4 milijona) pozvali še podjetja Implenia Österreich v konzorciju z Implenia Švica in CGP Novo mesto (114,8 milijona evrov), Kolektor CGP z Rikom in turškim Yapi Merkezijem (109,4 milijona), sarajevski Euroasfalt s Cestnim podjetjem Ptuj (106,3 milijona) ter grški J&P Avax ( vredna 115 milijonov evrov).

Ponudbe do 11. julija

Rok za oddajo ponudb se izteče 11. julija, a kot so pojasnili na Darsu, ni nujno, da jih bodo odpirali pred odločitvijo državne revizijske komisije. Grška družba J&P Avax, ki je oddala najdražjo ponudbo, pa v pogajanjih po poročanju Dnevnika domnevno ne bo sodelovala.

Medtem ko bo treba v Sloveniji na izbiro izvajalca gradnje druge cevi predora Karavanke še čakati, se je na avstrijski strani gradnja druge cevi predora, ki skupaj meri 7948 metrov, začela že septembra. Avstrija in Slovenija naj bi sicer mejo prebili leta 2022.