Adria Airways gre v stečaj. Foto: BoBo

Zaposleni gredo na Zavod za zaposlovanje, državni uradniki pa bodo skupaj staknili glave za sestavo kredibilnega načrta reševanja povezav Slovenije s svetom.

Stečaj je najbolj dokončen postopek prenehanja družbe. Običajno stečajni upravitelj še išče možnosti za ohranitev zdravega jedra, tega v primeru Adrie ni, saj ji je Agencija za civilno letalstvo odvzela operativno licenco.

Zdaj je prepozno, pravi profesor Borut Bratina z Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru. "To bi seveda bilo mogoče storiti, če bi organi Adrie te postopke sprožili pravočasno. To je tisto t. i. preventivno prestrukturiranje finančnih upnikov. Ampak to bi verjetno šlo za zamenjavo lastnikov in očitno lastniki niso bili zainteresirani za tovrstni scenarij," je dejal Bratina.

Prijava spornih poslov

Kdor koli bo zdaj stečajni upravitelj, bo moral prijaviti sporne poslovne poteze nemškega sklada 4K Invest. "To je ena od osnovnih nalog stečajnega upravitelja. Ima dostop do vseh dokumentov in če ugotovi kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, potem je prav gotovo njegova naloga, da vloži ovadbo," je pojasnil Bratina.

Zaposleni so se trudili zaman

Zaposleni v Adrii so skušali prek navezave stikov z dobavitelji in drugimi akterji spodbuditi vlado, da bi skupaj rešili podjetje. To pričakovanje je bilo vendarle nerealno, pravi Borut Bratina. Adrijino osebje bo po prijavi na Zavodu iskalo službo, piloti se bodo skušali prebiti skozi selekcijske postopke letalskih družb po vsem svetu. Na delo jih vabi avstrijska Lauda, ki menda ne slovi po dobrih pogojih.

Kdo bo nadomestil izgubljene linije?

Če vlada ne stori nič, bi morda (to je velik če) v kakšnem letu tuji prevozniki vzpostavili linije do Ljubljane, med njimi prednjači Lufthansa.

Vlada bo v četrtek obravnavala subvencioniranje nekaterih linij in možnost ustanovitve novega letalskega prevoznika, o tem pa ni znanih nobenih podrobnosti. Za kaj takšnega bi morali za mizo sesti gospodarski in finančni minister ter infrastrukturna ministrica.