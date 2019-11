V Magni Steyr v Gradcu trenutno dela okoli 9.000 ljudi. Foto: AP

"Informacije o odpuščanjih, kot so navedene v prispevku avstrijske tiskovne agencije APA, ne držijo. V tem hipu ne izvajamo tovrstnih programov odpuščanja. Gre za govorice brez resnične podlage, govoric pa ne želimo komentirati," so sporočili iz Magne.

Po poročanju avstrijskih medijev naj bi brez dela ostali predvsem zaposleni za določen čas in drugi začasni delavci. V graški tovarni naj bi trenutno delalo okoli 9.000 ljudi, pri čemer ni znano, kolikšen je delež začasnih delavcev.

APA, ki se sklicuje na časnik Kurier, je poročala, da naj bi bilo razlog za odpuščanja splošno ohlajanje avtomobilskega sektorja.

Kot je slišati iz virov blizu Magne, bi bilo odpuščanje v takšnem obsegu brez predhodnega usklajevanja s sindikati, zavodom za zaposlovanje in drugimi deležniki tako rekoč neizvedljivo.



Že septembra so v Magninem obratu v Gradcu odpustili 700 zaposlenih, česar vodstvo družbe takrat ni želelo komentirati.



Preučujejo širitev obrata v Hočah

V Magni so poleg tega za Slovensko tiskovna agencijo pojasnili, da preučujejo potencialno širitev obrata Hoče za potrebe partnerjev v prihodnosti. "V tej fazi bi bil kakršen koli dodaten komentar preuranjen," so dodali.

Kot poroča STA, za Magnino podružnico v Hočah trenutno ni v veljavi nobenega načrta odpuščanja.

Medtem ko v Magni zdaj govorijo o možnosti širitve obrata v Hočah, pa je tam septembra završalo zaradi odpustitve šestih zaposlenih v lakirnici. Delo so izgubili zaradi tehnoloških, procesnih in organizacijskih razlogov zaradi varčevalnega programa po upadu naročil, pet od šestih pa je napovedalo vložitev tožb.

Odpuščeni in predstavniki sindikata so namreč prepričani, da so bile odpovedi delovnega razmerja nezakonite, problematizirali pa so tudi način prekinitve delovnega razmerja.

V Hočah morajo čez tri leta zaposliti 404 ljudi

Hoška podružnica Magne mora sicer po pogodbi z državo za prvo fazo naložbe v lakirnico, ki je stala 150 milijonov evrov, do novembra leta 2022 zaposliti 404 ljudi. Če želi počrpati nekaj več kot 18 milijonov evrov državne spodbude za investicijo, za katere izvedbo je bilo treba preskočiti kar nekaj ovir, pa bo morala v desetih letih, do leta 2027, zaposliti tisoč ljudi.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je v intervjuju za tednik Mladina konec oktobra dejal, da v podjetju zavezo do države uresničujejo in da so se že začele aktivnosti za drugo in tretjo fazo. Investicija bo znašala 540 milijonov evrov, gradnja pa se bo začela predvidoma v prvi polovici naslednjega leta, je povedal.

Podjetje povečalo prihodke

Magna Steyr je edini del kanadskega avtomobilskega koncerna Magna International, ki v celoti sestavlja vozila. Prihodke od prodaje je v drugem četrtletju povečala za 40,8 odstotka na 1,8 milijarde evrov, v polletju pa za 26,9 odstotka na 3,7 milijarde evrov.