Foto: Radio Maribor/Pixabay

Na zavod za zaposlovanje se je v prvih petih mesecih letos prijavilo 31.021 ljudi, kar je najmanj po letu 2008. Število prostih delovnih mest se je medtem v tem času na letni ravni povečalo za tri odstotke.

Kot je objavil zavod, se je maja v evidenco brezposelnih prijavilo 4.515 brezposelnih ljudi, kar je devet odstotkov manj kot aprila in 11 odstotkov manj kot maja 2018.

Med na novo prijavljenimi je bilo 2.441 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 449 iskalcev prve zaposlitve in 677 trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov.

Od 6.468 brezposelnih ljudi, ki jih je maja zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4.723 ljudi, kar je 20 odstotkov manj kot aprila in 10,5 odstotka manj kot maja lani.

Kako je z brezposelnostjo po regijah

Maja se je v primerjavi z aprilom brezposelnost najbolj znižala v območni službi Koper, in sicer za 4,7 odstotka, najmanj pa v območnih službah Ljubljana, Novo mesto in Trbovlje, kjer je bil padec 1,7-odstoten.

V letni primerjavi je število registriranih brezposelnih ostalo nižje v vseh območnih službah zavoda. Najbolj je upadlo v območnih službah Novo mesto (-10,3 odstotka), Murska Sobota (-8,2 odstotka) in Ptuj (-7,5 odstotka), najmanj pa v območnih službah Trbovlje (-4,1 odstotka), Celje (-4,2 odstotka) in Maribor (-4,9 odstotka).

V prvih petih mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 77.211 brezposelnih ljudi, kar je 5,9 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2018.

V petmesečju se je na zavodu na novo prijavilo 31.021 brezposelnih ljudi, kar je 2,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Največ ljudi, 18.541, se je prijavilo, ker so izgubili zaposlitev za določen čas. Prijavilo se je še 2.772 iskalcev prve zaposlitve ter 4.447 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

V letni primerjavi se je v evidenco prijavilo 15,2 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve. Trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov se je prijavilo sedem odstotkov več, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas pa 3,5 odstotka manj kot med januarjem in majem lani.

Iz evidence se je skupaj odjavilo 37.543 brezposelnih ljudi, in sicer 29.078 zaradi zaposlitve. To je 8,5 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2018.

Več prostih delovnih mest

Delodajalci so maja zavodu sporočili 13.298 prostih delovnih mest, kar je 21,7 odstotka več kot aprila in 4,6 odstotka manj kot maja lani. V prvi vrsti so iskali čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah, zidarje, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev ter delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih.

Po zadnjih podatkih statističnega urada, ki so na voljo za marec, je bilo tedaj v državi 890.007 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 0,6 odstotka več kot februarja in 3,1 odstotka več kot marca 2018.

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila marca 7,9-odstotna, kar je 0,5 odstotne točke nižje kot februarja in 0,7 odstotne točke nižje kot marca 2018. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 7,2-odstotna, žensk pa 8,8-odstotna. Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (12,7 odstotka), najnižjo pa območna služba Kranj (5,3 odstotka).