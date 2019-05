Foto: BoBo

Aprila se je na novo prijavilo 4.962 brezposelnih, kar je 1,2 odstotka manj kot marca in 5,2 odstotka manj kot aprila lani. Od teh je bilo 2.801 zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 428 je bilo iskalcev prve zaposlitve, 764 pa je bilo trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov. Od 7.530 brezposelnih, ki jih je zavod aprila odjavil iz evidence, so se zaposlile oz. samozaposlile 5.903 osebe, kar je 21,9 odstotka manj kot marca in 8,8 odstotka manj kot aprila lani.

Brezposelnost je tako na mesečni kot na letni ravni upadla v vseh območnih službah zavoda. V primerjavi s prejšnjim mesecem se je najbolj zmanjšala na Ptuju in v Murski Soboti (po -5,7 odstotka), v primerjavi z lanskim aprilom pa v Novem mestu (-10,2 odstotka), Murski Soboti (-9,3 odstotka) in na Ptuju (-8,1 odstotka).

Največ zaključenih pogodb za določen čas

V prvih štirih mesecih letos je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 78.511 brezposelnih, kar je 5,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. V štirimesečju se je na novo prijavilo 26.506 brezposelnih, kar je 1,2 odstotka manj kot lani v tem času.

Največ se jih je prijavilo, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (16.100 oz. 1,8 odstotka manj kot v lanskem obdobju). Sledili so trajno presežni delavci in stečajniki (3.770 oz. 8,6 odstotka več) ter iskalci prve zaposlitve (2.323 oz. 14,2 odstotka manj). Iz evidence se je odjavilo skupaj 31.075 brezposelnih oseb, od teh 24.355 zaradi zaposlitve, kar je 8,1 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2018.

Več delovno aktivnih

Po zadnjih podatkih državnega statističnega urada, ki so na voljo za februar 2019, je bilo v državi 884.685 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 0,4 odstotka več kot januarja in 3,3 odstotka več kot februarja lani.

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila februarja 2019 8,4 odstotka, za 0,2 odstotne točke nižja kot januarja letos in za 0,7 odstotne točke nižja kot februarja lani. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 7,8 odstotka in žensk 9,0 odstotka. Najvišjo stopnjo je imela Območna služba Murska Sobota (13,9 odstotka), najnižjo pa Območna služba Kranj (5,6 odstotka).