Meja za plačila brez vtipkavanja PIN-številke zdaj postavljena pri 25 evrih

PIN je iz varnosti občasno treba vtipkati kljub nižjemu znesku

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Banke in hranilnice so že ob uvedbi brezstičnih kartic zaradi varnosti postavile določeno omejitev pri številu dvigov oz. skupnem znesku. Foto: MMC RTV SLO

Pri enkratnem plačilu z brezstičnimi karticami Maestro, Mastercard in Visa vnos številke PIN odslej ni več potreben za zneske do 25 evrov. Doslej je bila meja postavljena za plačila do 15 evrov.