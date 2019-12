"Priznanje dokazuje, da nam je uspelo tudi s preoblikovanjem Novartisove kulture za naše sodelavce ustvariti okolje, v katerem lahko vsakdo najde svoj navdih, je vedoželjen in opolnomočen," so sporočili iz podjetja Lek. Foto: BoBo

V raziskavi zapositvenega portala Mojedelo.com, v kateri je sodelovalo več kot 19.000 anketirancev, so merili poznavanje podjetij kot delodajalcev, upoštevanje podjetij kot potencialnih delodajalcev, njihovo zaželenost oziroma ugled, potencialne prijave na razpisana delovna mesta ter najbolj pogoste asociacije, s katerimi anketiranci povezujejo posamezne delodajalce.

Lek je prejel tudi priznanje za najuglednejšega delodajalca po izboru študentov, ki so ga letos podelili prvič. Foto: BoBo

Posebno plaketo so podelili uglednim delodajalcem, ki so jih izbrali strokovnjaki s posameznih področij. Strokovnjaki s področja poslovnih ved so na prvo mesto postavili družbo Krka, strokovnjaki s področja tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva pa so za zmagovalca izbrali podjetje Akrapovič.

Prvo mesto po izboru strokovnjakov s področja družbenih ved je osvojil Lek, ki so ga kot najboljšega izbrali tudi strokovnjaki s področja naravoslovnih znanosti.

V Leku so ob prejemu priznanja in plaket poudarili, da jih to navdaja s ponosom. "Priznanje dokazuje, da nam je uspelo tudi s preoblikovanjem Novartisove kulture za naše sodelavce ustvariti okolje, v katerem lahko vsakdo najde svoj navdih, je vedoželjen in opolnomočen," so sporočili.