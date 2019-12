V Nemčiji primanjkuje kvalificiranih delavcev med drugim na področjih mehatronike, računalništva, elektronike in kovinarstva. Foto: Reuters

V ponedeljek so podpisali načrt, s katerim naj bi odpravili nekaj zapletene nemške birokracije in državo naredili privlačnejšo za tuje delavce. V skladu z načrtom bodo podjetja delavcem zagotovila jezikovne tečaje in pomoč pri birokratskih postopkih ter jim poiskala bivališče.

Vlada bo ob tem pospešila izdajanje vizumov, da bodo delavci lahko hitreje začeli z delom, poleg tega pa olajšala postopke za priznanje v tujini pridobljenih kvalifikacij. Dogovorili so se tudi za okrepitev vloge vladnega informacijskega zaposlitvenega portala, v sklopu katerega deluje telefonska linija za nudenje informacij.

Nemčija išče predvsem medicinske sestre, oskrbnike starejših, računalniške strokovnjake, razvijalce programske opreme, kuharje, elektroinženirje, kovinarje in inženirje mehatronike, poroča Deutsche Welle.

Merkel: "Tudi drugi iščejo delavce po svetu"

Minister za delo Hubert Heil, finančni minister Olaf Scholz, kanclerka Angela Merkel, gospodarski minister Peter Altmeier ter predsednik konfederacije nemških delodajalcev Ingo Kramer so pozdravili velikopotezni načrt. Foto: EPA

Nemška kanclerka Angela Merkel je vrh označila za "resničen uspeh" in poudarila, da novi načrti predstavljajo "paradigmatski obrat" v pristopu Nemčijo do zaposlovanja tujih delavcev. "Ne smemo pozabiti, da nismo edini, ki iščemo profesionalce po svetu," je poudarila. Gospodarski minister Peter Altmaier je dodal, da bi lahko zadostno število kvalificiranih delavcev okrepilo rast nemškega gospodarstva.

Dogovorjeni ukrepi so del nove nemške priseljenske zakonodaje, ki bo v veljavo stopila marca prihodnje leto.

2,5 milijona delavcev iz drugih držav EU- ja

V Nemčiji so imeli še pred 15 leti pet milijonov brezposelnih, danes pa pomanjkanje ustreznih strokovnjakov predstavlja velik problem za nemško gospodarstvo. V Nemčiji dela 2,5 milijona tujcev iz drugih držav Evropske unije, delodajalci pa delovno silo med drugim iščejo tudi v Mehiki, Filipinih, Braziliji, Indiji in Vietnamu.