Zakaj taka odločitev, so želeli vprašati predsednika uprave NLB-ja Blaža Brodnjaka, nekdanjega predsednika vlade Mira Cerarja in nekdanjo finančno ministrico Matejo Vraničar Erman, vendar so bili nedosegljivi.

Kot je včeraj postalo jasno, bo morala Nova Ljubljanska banka, ker je država kršila zaveze, ki jih je ob prodaji banke dala Evropski komisiji, prodati zavarovalnico NLB Vita.

Kaj je razkril dokument?

Na Evropsko komisijo so se na pogajanja o omilitvi zavez v povezavi s prodajo banke po informacijah Televizije Slovenija prejšnji mesec odpravili predsednik uprave NLB-ja Brodnjak, uslužbenec banke Marko Jerič in predstavnik ministrstva za finance.

Zapisnik, ki so ga pridobili naši televizijski kolegi, razkriva: "Na komisiji je bil razplet pričakovan. Komisija v zameno za ohranitev Vite vztraja pri nadomestnem kompenzacijskem ukrepu, to je prepoved prevzemanja drugih bank 18 mesecev, omejitev bi veljala tudi za prevzeme v državah na Balkanu. Za banko to ni sprejemljivo, manjša škoda je, če se Vito proda."

In še: "V NLB-ju za Bruselj ne bodo pripravljali novih predlogov na temo spremembe zaveze za NLB Vito. Razprava na to temo je zaključena."

Diši jim Komercijalna banka

"Uprava banke bi lahko preprečila prodajo zavarovalnice, a si po naših informacijah bolj želi kupiti drugo največjo banko v Srbiji, Komercijalno banko," je poročal Florjan Zupan.

Takole pa se je lani novembra ob uvrstitvi 65 odstotkov delnic na borzo, odzval Blaž Brodnjak: "Ostajamo slovenska bančna skupina. Sedež banke ostaja v Ljubljani."

Evropska komisija pa je vseskozi zahtevala prodajo 75 odstotkov minus eno delnico, sicer banko čakajo omejevalni ukrepi: prepoved prevzemov, zaprtje poslovalnic in prodaja zavarovalnice Vita.

Cerar in Vraničarjeva sta bila danes nedosegljiva, državni sekretar Metod Dragonja pa je odgovoril: "To so bili nadomestni ukrepi, ki jih je predlagal NLB in so bili izpogajani z Evropsko komisijo. Sprememba zaveze o prodaji Vite bi bila mogoča, če bi NLB sprejel druge ukrepe."

Zavarovalnica Vita je ena manjših na trgu, vendar dokaj uspešna. Lani je zbrala za skoraj 80 milijonov evrov premij in imela rekordnih osem milijonov evrov dobička. Polovični lastnik Vite je KBC Insurance. Foto: Televizija Slovenija

Sicer pa so iz NLB-ja tik pred oddajo za Dnevnik TV Slovenija sporočili, da skupaj z belgijskim KBC-jem preučujejo možnost skupne prodaje zavarovalnice.