Prenos in plačilo delnic sta predvidena za ta petek. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci

Kot so v imenu države sporočili iz Slovenskega državnega holdinga, so prodali 1.999.999 navadnih delnic NLB-ja oziroma deset odstotkov minus eno delnico, in sicer v obliki pospešenega zbiranja potencialnih nakupnih naročil dobro poučenih vlagateljev za nakup delnic ali globalnih potrdil o lastništvu, ki predstavljajo delnice.

54,75 evra za delnico

SDH je pri prodaji dosegel ceno 54,75 evra za delnico in 10,95 evra za globalno potrdilo o lastništvu (GDR). Delnicam, ki so bile predmet prodaje, so pripadle tudi dividende v višini 7,13 evra na delnico, kar pomeni, da bo država iz naslova teh delnic v letu 2019 skupaj prejela 123,8 milijona evrov.

"Z navedeno transakcijo so se v lastniško strukturo NLB-ja uvrstili kakovostni mednarodni institucionalni investitorji, kar predstavlja pomembno osnovo za zagotavljanje konkurenčnosti banke in za njen nadaljnji razvoj v prihodnje," so poudarili v SDH-ju.