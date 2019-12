Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je v jesenski napovedi za letos napovedal 74.100 brezposelnih. Lani jih je bilo 78.500. Foto: BoBo

Novembra se je v evidenco na novo prijavilo 6034 brezposelnih, kar na mesečni ravni predstavlja padec v višini 36,3 odstotka, na letni ravni pa padec v višini 1,8 odstotka. Med novoprijavljenimi je bilo 3124 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 781 iskalcev prve zaposlitve ter 930 trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov.

Od 6055 brezposelnih oseb, ki jih je zavod minuli mesec odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3929 oseb, kar je 14,6 odstotka manj kot oktobra in 10,1 odstotka manj kot novembra 2018. V prvih 11 mesecih letošnjega leta je bilo uradno brez dela v povprečju 74.077 oseb oziroma 5,6 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani.

Brezposelnost se je najbolj znižala v osrednji Sloveniji

V tem času se je na novo prijavilo 66.884 brezposelnih oseb, kar predstavlja 3,5-odstotni medletni padec. Pri tem je bilo manj prijav iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas, medtem ko so se prijave presežnih delavcev okrepile. Iz evidence se je med januarjem in koncem novembra odjavilo 73.023 brezposelnih oseb, od teh 53.062 zaradi zaposlitve, kar je devet odstotkov manj kot v primerljivem obdobju leta 2018.

Novembra se je brezposelnost na mesečni ravni znižala v območnih službah Ljubljana (-1,6 odstotka), Kranj (-0,8 odstotka) in Trbovlje (-0,3 odstotka). Drugod se je povečala, najbolj v območni službi Koper (+3,7 odstotka). Za več kot odstotek je porasla še v območnih službah Sevnica (+1,3 odstotka) in Murska Sobota (+1,2 odstotka).

Manj prostih delovnih mest

Delodajalci so novembra zavodu sporočili 10.664 prostih delovnih mest, kar je 9,7 odstotka manj kot oktobra in 8,8 odstotka manj kot novembra 2018. Največ povpraševanja so izkazali za voznike težkih tovornjakov in vlačilcev (557 prostih delovnih mest). Prek 400 prostih delovnih mest je bilo še za delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih ter čistilce, strežnike, gospodinjske pomočnike in podobno v uradih, hotelih.

Po zadnjih podatkih statističnega urada, ki so na voljo za september, je bilo v državi tedaj 896.754 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 0,4 odstotka več kot avgusta in 2,1 odstotka več kot septembra lani.

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila septembra pri 7,2 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj kot avgusta in 0,6 odstotne točke manj kot septembra 2018. Najvišjo stopnjo je zabeležila območna služba Murska Sobota (11,6 odstotka), najnižjo pa območna služba Kranj (4,8 odstotka).