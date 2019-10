Najmanj iskalcev zaposlitve je bilo na zavodu sicer prijavljenih septembra leta 2008 - okoli 60.000. Foto: Surs

Na novo se je septembra pri zavodu prijavilo 5.752 brezposelnih, 34,8 odstotka več kot avgusta in 0,3 odstotka več kot septembra 2018. Med novoprijavljenimi je bilo 2.917 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 981 iskalcev prve zaposlitve ter 741 trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov. Od 7.462 brezposelnih, ki jih je septembra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 5.420 ljudi, kar je 84,6 odstotka več kot avgusta in 7,4 odstotka manj kot septembra 2018, kažejo podatki Statističnega urada Slovenije.

Prosta delovna mesta

Septembra so delodajalci na zavodu prijavili 13.726 prostih delovnih mest, kar je sicer več kot avgusta, a manj kot lanskega septembra. Največ delavcev iščejo za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, pa tudi čistilce, strežnike in pomočnike v uradih in hotelih. Prav tako je več kot 500 prostih delovnih mest na visokošolskih zavodih, iskani so tudi vozniki tovornjakov, natakarji, prodajalci in zidarji. Več prostih delovnih mest je v zdravstvenih zavodih. Niso pa vsi delodajalci obvezani prostih delovnih mest objavljati na straneh zavoda, zato je ponudb za delo še gotovo več.

Največ prijav zaradi konca zaposlitev za določen čas

V letošnjem letu se je na novo na Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije prijavilo 51.380 brezposelnih, kar je 4,1 odstotka manj kot lani v tem času. Največ se jih je prijavilo, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (29.733). Manj ljudi kot lani išče prvo zaposlitev, več pa je trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov.

Kategorije registriranih brezposelnih v septembru 2019. Foto: Surs

Brezposelnost se je v primerjavi z avgustom zmanjšala v vseh območnih službah zavoda, najbolj v Mariboru (-3,9 %), sledijo Velenje (-3,6 %), Nova Gorica (-3,3 %), Trbovlje (-2,6 %), Murska Sobota (-2,6 %), Kranj (-2,4 %), Ptuj (-2,3 %), Celje (-2,2 %), Koper (-2,1 %), Novo mesto (-1,7 %), Ljubljana (-1,7 %) in Sevnica (-0,9 %).