V primeru, da Abanka do konca junija ne bo prodana, Slovenija ne bo izpolnila prodajne zaveze. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Premier Marjan Šarec je v odgovoru na vprašanje poslanca SDS Anžeta Logarja, ali je poleg nedavnega zapisa na svojem profilu na Twitterju, da bi moral SDH krepko razmisliti o prodaji Abanke, zlasti ne vprašljivim skladom, na SDH izvajal tudi kakšen nejaven oz. tajen pritisk, odgovoril: "Na nikogar ne pritiskam."

Ob tem je poudaril, da ne uporablja praks, kot so se uporabljale v času, ko je vlado vodila SDS. "Obtoževati me nekih starih praks ni treba," je opomnil Logarja in poudaril, da ima glede Abanke pravico izraziti kakšen pomislek. "Nenazadnje gre za veliko zgodbo in tudi ovadba je zame neko novo dejstvo," je dejal o ovadbi proti svetu Banke Slovenije, ki se je konec leta 2013 odločil za domnevno preobsežno sanacijo bank, ki je pred kratkim prišla v javnost.

Šarec s podrobnostmi o prestavitvi seje SDH še ni bil seznanjen. Foto: BoBo

Premier je zatrdil, da je SDH avtonomen organ, "nenazadnje imajo vsi nekajkrat večjo plačo od mene". Sam prejme 3300 evrov mesečno neto plače, medtem ko so bruto plače na SDH zagotovo 11.000 evrov. "Verjamem, da so za to plačo sami sposobni sprejeti kakšno odločitev v tej državi, ne da je za vse na koncu odgovoren kdo drug," je dejal.

Logar je vladi očital tudi, da v tem mandatu ni niti s prstom mignila, da bi se pospešilo pregon bančne kriminalitete, Šarec pa je odvrnil, da ne uperja prave osti v pravo smer. "Sam bom najbolj vesel, če se bo vse razčistilo, kaj se je dogajalo v preteklosti," je dejal in dodal, da se je začelo že zdavnaj prej, tudi pod 20-letno vladavino stranke LDS. Sicer pa policija že od leta 2013 prioritetno izvaja ukrepe glede bančnega kriminala in v tem času je bilo vloženih 172 kazenskih ovadb.

Nadzorni svet SDH se bo sestal v sredo

Vmes so sicer iz SDH sporočili, da je seja nadzornega sveta holdinga, na kateri bi odločali o prodaji Abanke, prestavljena na sredo. "SDH se je odločil, da sejo prestavi za dva dni. Očitno potrebujejo dodaten razmislek za pregled ponudb ali kaj podobnega, ne vem, to težko komentiram," je povedal medijem po nastopu v DZ.

Kot je sporočila prva nadzornica SDH Karmen Dietner, so se za to odločili zato, da bodo lahko "obsežno delovno gradivo, ki predstavlja vsebinsko podlago za odločitev o prodajnem postopku Abanke, temeljito preučili". V SDH so danes glede prodaje povzeli, da so nezavezujoče ponudbe oddali štirje zainteresirani kupci. Ti so imeli po njihovih zagotovilih "enake možnosti pregleda in sodelovanja na predstavitvah poslovodstva Abanke".

Poslanci in ministri zaenkrat večinoma zadržani

Vprašanje prodaje Abanke je še pred novico o preložitvi seje nadzornikov upravljavca državnih naložb komentiralo tudi nekaj poslancev in ministrov.

Ministrica za infrastrukturo in premierka v času sanacije bank Alenka Bratušek je ob robu novinarske konference o nedavnem obisku Kitajske izjavila: "Ko bodo znali povedati, kakšne bodo posledice prodaje ali neprodaje, se bomo tudi znali odločiti tako, kot je prav. Upam pa, da se tisti, ki so začeli s to neprodajo, zavedajo, kakšne so lahko posledice."

Če bodo nadzorniki SDH izdajo soglasja za prodajo zavrnili ali pa odločitev želeli preveriti na višji, politični ravni, bo uprava SDH zahtevala, naj o tem odloči vlada.Foto: BoBo/Borut Živulović

Prvak DeSUS Karl Erjavec je medtem ob robu seje DZ zatrdil, da so bili v stranki ves čas proti prodaji bank, vendar so bile odločitve sprejete. "Ne verjamem, da lahko karkoli zaustavi to prodajo," je ocenil. Če bo odločanje prišlo na vlado, bo kot član vlade lahko o tem odločal. Na vprašanje, kako, je odgovoril, da bo videl, kakšni bodo argumenti za preložitev odločanja na vlado.

Vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič je povedal, da so svoje stališče že dali. "Predsednik vlade je povedal, da je do tega zadržan, mi smo še bolj," je spomnil ne nedavni Šarčev tvit. "Če bo SDH to vrnil vladi, bo morala verjetno odločati v skladu s tem, kar se njeni predstavniki govorili," je menil.

Jasen je bil koordinator Levice Luka Mesec. "Premier je bil v svojem tvitu in javnih izjavah zelo jasen, kaj se mora zgoditi, tako da od nadzornega sveta pričakujemo, da bo zavrnil prodajo slabe banke ali odločitev prestavil na vlado, ki naj prodajo zavrne in sproži ustrezne postopke pred Evropsko komisijo," je dejal.

Nasprotno meni poslanec NSi Jernej Vrtovec: "Abanko je treba prodati, ne zaradi zavez, ampak ker verjamem v to, da bo Abanka bolje poslovala v privatni lasti. Dovolj imam teh sofinanciranj in dokapitalizacij bančnega sistema, ki smo jim bili priča v preteklosti," je rekel.