Adrii Airways pod novimi nemškimi lastniki ne kaže najbolje. Se v ozadju skriva špekulativni kapital? Foto: BoBo

Čez dan so odpovedali tri polete na relaciji Ljubljana–München in obratno ter en polet na relaciji Skopje–Ljubljana. Poznavalci razmer opozarjajo, da bo morala Adria plačati vse odprte terjatve, tudi za vzdrževanje letal, če bo želela še naprej poslovati. Pri predsedniku vlade Marjanu Šarcu naj bi bili danes tudi piloti, ki so nezadovoljni s tem, kako vodi družbo nemški lastnik, Sklad 4K Invest.

Nezadovoljni piloti so obiskali premierja Marjana Šarca, podrobnosti pogovorov še niso znane. Foto: BoBo

Z agencije za civilno letalstvo, ki budno spremlja dogajanje v letalskem prevozniku, sporočajo, da pozdravljajo potrebno vzdrževanje letal, saj je to z vidika varnosti edino pomembno. Varnost je kriterij, na katerem lahko Adria dokončno pade in prizemlji letala. Se pa ob tem postavlja vprašanje, ali so zadnje številne odpovedi poletov povezane z neplačanimi računi za servis, razmišlja nekdanji prvi mož družbe Peter Grašek. "Če je bonitetna ocena družbe boljša, je mogoč odlog, če je slabša, se običajno zahteva vnaprejšnje plačilo ali pa ne sprostijo letala v popravilu, dokler račun ni plačan," je pojasnil.

Pojavile so se težave z zagotavljanjem sredstev za vzdrževanje letal. Foto: BoBo

Vse kaže, da je očitno nekaj hudo narobe z upravljanjem družbe, predvsem pa so v Adrii v zadnjih dveh letih zapravili ugled, dodaja sogovornik. "Pogosta storniranja, združevanja poletov, to so stvari, ki se zgodijo včasih iz operativnih razlogov, ne sme pa to postati ustaljen model poslovanja, ker je to zanesljiv način za odganjanje potnikov," je nadaljeval Grašek.

Ima Adria še kakšen rezerven scenarij?

Grašek odgovarja, da ga ima, če ima lastnik dolgoročen strateški interes s podjetjem, se pravi, če bo plačal račune in družbo dokapitaliziral. "Ta lastnik je dobil Adrio podarjeno, zdaj bi lahko dokapitaliziral, proučil poslovni model, izvedel reorganizacijo in optimiziral poslovanje. Če misli resno, če pa gre za špekulativni kapital, se bo zgodba končala na drug način," je sklenil.

Adria je namreč v zadnjih 15 letih, ko je bila njen lastnik država, razprodala vse premoženje, danes je premoženjsko prazna lupina, resnični kapital, ki ji je še ostal, so visoko kvalificirani zaposleni. Nezadovoljni piloti naj bi se pred pol drugo uro oglasili pri predsedniku vlade Šarcu. Podrobnosti pogovorov za zdaj še niso znane.

Zveza potrošnikov ne zaznava pritožb zaradi Adrie

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so zaradi številnih odpovedi poletov letalskega prevoznika Adrie Airways za STA pojasnili, da število pritožb potrošnikov v povezavi z letalskimi prevozniki v zadnjih letih ostaja bolj ali manj enako, povečanega števila pa niso zaznali. Se pa na družbenih omrežjih pojavljajo pobude za skupinsko tožbo proti Adrii.

Pravice potnikov v letalskem prometu v EU-ju in dolžnosti letalskih prevoznikov so jasno določene z uredbo o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude poletov.

Potnikom na ZPS-ju svetujejo, da najprej poskusijo težavo rešiti neposredno z letalskim prevoznikom, če pa jim tako ne uspe, se lahko obrnejo na posamezne nadzorne organe, pristojne za pravice potnikov po članicah EU-ja. V Sloveniji je to Javna agencija za civilno letalstvo RS, če gre za tujega prevoznika, pa se lahko obrnejo na Evropski potrošniški center.

Odvisno od posameznega primera imajo potniki lahko pravico do odškodnine, spremembe poleta, povračila cene vozovnice ter oskrbe s hrano in pijačo in zagotovitve nastanitve. Do odškodnin ob tem niso upravičeni le ob odpovedih poletov, temveč tudi takrat, kadar na končni cilj prispejo z več kot triurno zamudo.

Adria daje prednost donosnemu letenju za tuje letalske družbe oziroma tako imenovani oddaji letala s posadko, je opozoril sindikalist Radovic. Foto: BoBo

V skupinsko tožbo zaradi odpovedi poletov?

Adria Airways, ki se sicer že nekaj časa spoprijema s kritikami zaradi nenadnih odpovedi in združevanj poletov, je pred dnevi sporočila, da bo v času do konca junija odpovedala več poletov. V družbi so skopo pojasnili, da so se tako odločili iz tehničnih in operativnih razlogov, predvidevajo pa, da bodo svoje letalske operacije stabilizirali z začetkom naslednjega meseca.

Zagotovili so, da obveščanje potnikov poteka, da se trudijo vsem potnikom, ki so jim polete odpovedali, najhitreje poiskati alternativne polete, a je jeza potnikov vse izrazitejša in se kaže tudi v objavah na družbenih omrežjih.

Nekdanji minister Gregor Virant je tako v ponedeljek na Twitterju zapisal, da zbira kandidate za skupinsko tožbo proti Adrii zaradi zamud pri plačilu odškodnin za odpovedane polete in zamude. "Adria najbrž ne bo več dolgo, ampak gre za princip, da nas ne obravnavajo kot bebave ovce," je pripisal. Ob tem je pojasnil, da po njegovih izkušnjah v Adrii v številnih primerih zahtevke rešujejo osem mesecev in več, čeprav je zakonski rok osem tednov. Službe prevoznika so ob tem po njegovih besedah povsem nedostopne in z nikomer ni mogoče priti v stik. Dodal je, da se je dogovoril s kolegom odvetnikom, ki jih je pripravljen zastopati.

Kolektivne tožbe v Sloveniji sicer omogoča leta 2017 sprejeti poseben zakon.

V sindikatu pilotov jezni

Se je pa danes v povezavi z dogajanjem v Adrii oglasil tudi Sindikat prometnih pilotov Slovenije. "Žalosti me. Jezen sem na vodstvo Adrie Airways, saj zaradi njihovih nespametnih potez trpijo vsi, od potnikov do zaposlenih," je za portal Siol navedel vodja sindikata Luka Radovic, ki je s težavami danes po napovedih seznanil tudi premierja Šarca.

Operativne težave, s katerimi se pred vrhuncem poletne sezone srečuje Adria, po Radovičevih besedah niso posledica pomanjkanja denarja, ampak slabe organizacije delovnega procesa. "Odpovedi poletov se pojavljajo zaradi preveč optimistično zastavljenega urnika poletov. Piloti moramo delati do skrajnosti, kot jo še dopušča kolektivna pogodba. Posledično prihaja do preutrujenosti in bolniških odsotnosti," je ponazoril.

"Namesto da ima družba vsak dan 30 poletov, bi jih lahko imela pet manj. Tako bi si zagotovila rezerve v primeru prizemljitve letal ali pomanjkanja posadk," je dodal in omenil še, da Adria daje prednost donosnemu letenju za tuje letalske družbe oziroma tako imenovani oddaji letala s posadko. "Zaradi tega najbolj trpijo slovenski potniki," je opozoril.