Vodstvo Sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP) je namreč kot rešitev problematike predlagalo znižanje poklicnih pokojnin za 30,4 odstotka, čemur obrtniki najostreje nasprotujejo. SOP ima trenutno okoli 9.400 članov, večinoma že upokojenih obrtnikov, ki so leta 1957, ko niso imeli ne pokojninskega ne zdravstvenega zavarovanja, sklad ustanovili zato, da bi si po upokojitvi zagotovili dostojno preživetje. Poklicna pokojninska zavarovanja je sklad prekinil leta 1996, obrtniki pa so takrat začeli plačevati v državni pokojninski sistem.

Naj vam povem primer iz terena, videl sem položnico, koliko dobi gospod pokojnine, znesek je malo čez 400 evrov, 110 evrov od tega pride iz SOP-a, gospod, pa tudi gospa sta mi povedala, da potem ne bo več dovolj niti za položnice plačati. Anton Može

Predlagano znižanje pokojnin, ki naj bi edino lahko rešilo sklad pred likvidacijo, jih je šokiralo. "Omenjene pokojnine so povprečno visoke 84 evrov, predlagano znižanje za 30 odstotkov se nam resnično zdi absurdno," je na novinarski konferenci o reševanju obrtniškega sklada opozoril predsednik Obrtne zbornice Slovenije Branko Meh. Čeprav sta OZS in SOP formalno popolnoma ločeni instituciji, so ti "vzajemci", če jih tako poimenujemo, po njegovih besedah člani OZS-ja in za njih se bodo tudi zavzeli.

Kakršno koli znižanje ne pride v poštev, ena izmed mogočih rešitev pa bi bila po Mehovih besedah, da se enostavno prenesejo zavarovanci iz vzajemnih pokojninskih zavarovanj SOP-a skupaj z njihovimi privarčevanimi sredstvi na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). "Sešli smo se z ministrico za delo Ksenijo Klampfer in jo seznanili s problematiko, ki se ne dotika samo SOP-a, pač pa tudi države, ki bi morala poskrbeti za vse zavarovance enako," je pristavil. Odziva z ministrstva na predlog sicer še niso prejeli.

Oblak: Če znižajo pokojnine, pričakujte proteste

Za omizjem je spregovoril tudi obrtnik in dolgoletni vplačnik v vzajemno pokojninsko zavarovanje SOP-a, predsednik območne Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije iz Logatca Bogdan Oblak. "Ko se pogovarjam z našimi člani, ki so tudi člani SOP-a, ne morejo verjeti, da se to sploh lahko zgodi, to razumejo kot krajo njihovega denarja, za zanemarjanje vseh obljub, ki so bile dane ob včlanitvi," je opozoril in dodal, da se bodo v Logatcu gotovo, najverjetneje pa tudi drugod po Sloveniji, v primeru predlaganega znižanja odločili za dejavno nasprotovanje s protesti.

"Če se dejansko zgodi, da se bodo te že tako majhne pokojnine znižale, moja pokojnina po 30 letih lahko pokrije stroške elektrike, bo ostala res samo še zanemarljiva vsota. Upam, da bo na skupščini v ponedeljek prevladal razum in tako norega sklepa ne bodo potrdili," je sklenil Oblak.

Na zadnji skupščini SOP - a znižanje zavrnili

Zadnja skupščina SOP-a je na začetku aprila že zavrnila reševanje problematike z znižanjem pokojnin, a glasovanje je bilo izenačeno – 12 "vzajemcem" naklonjenih članov skupščine je bilo proti, 12 investicijskim skladom naklonjenih članov pa je glasovalo za znižanje. "Kako naj nekaj propade, če pa je v sistemu 200 milijonov evrov," se je vprašal član skupščine, ki odločno nasprotuje kakršnim koli znižanjem Anton Može.

Sklad SOP-a je po njegovih besedah zabredel v hude težave tudi iz razloga, ker je država zmanjšala refundacijo, ki je bila namenjena upokojencem vzajemnega sklada. Drugi razlog pa je uprava, ki "paha ta voz po klancu navzdol že kar nekaj let".

Sklad poleg vzajemnih izvaja tudi investicijska pokojninska zavarovanja, ki jih želi vodstvo prenesti na novoustanovljeno zavarovalnico, pri čemer bi ta sredstva v nasprotju z vzajemnimi zavarovanji ostala nedotaknjena. Može je prepričan, da je povsem nerazumljivo, da bi bili oškodovani zgolj tisti, ki imajo vzajemna zavarovanja, tisti z investicijskimi pa ne.

"Ne bo več za položnice"

"Naj vam povem primer s terena, videl sem položnico, koliko dobi gospod pokojnine, znesek je malo čez 400 evrov, 110 evrov od tega pride iz SOP-a, gospod in gospa sta mi povedala, da potem ne bo več dovolj niti za položnice plačati," je opozoril.

O znižanju pokojnin bo skupščina sicer znova odločala v ponedeljek 13. maja. "Moram povedati, da nam gospod predsednik Jean (predsednik uprave Bojan Jean, op. a.) odkrito grozi, da v primeru, če ne bomo glasovali za njihove predlagane člene, bomo materialno odškodninsko odgovarjali," je sklenil Može, ki je v skupščini predstavnik prejemnikov pokojnin iz vzajemnih zavarovanj.