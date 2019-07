V prvem delu akcije so pregledali 2337 avtobusov in 4666 tovornih vozil. Kršitve so ugotovili pri 27 avtobusih in 562 tovornih vozilih. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost

Najpogostejše kršitve so prekoračitev omejitve hitrosti, tehnično nebrezhibno vozilo, nepravilna pripetost tovora, neupoštevanje obveznih počitkov in odmorov ter manipulacije in goljufije pri uporabi tahografov, so sporočili z AVP-ja.



Zapisali so, da je bilo v prvem polletju 2019 za 27 odstotkov več kršitev voznikov tovornih vozil in 29 odstotkov več kršitev voznikov avtobusov kot v enakem obdobju lani. V primerjavi z obdobjem od 1. januarja do 14. junija 2019 se je v primerjavi z lanskim letom sicer zgodilo devet odstotkov manj prometnih nesreč tovornih vozil.



V prvem delu akcije, ki je potekala od 18. do 24. februarja so v okviru poostrenega nadzora pregledali 2337 avtobusov in 4666 tovornih vozil. Kršitve so ugotovili pri 27 avtobusih in 562 tovornih vozilih.



Na AVP poudarjajo, da v Sloveniji tranzitni promet narašča in da se z večanjem prometa povečajo tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč. Zato si v sodelovanju z ministrstvom za infrastrukturo, ministrstvom za notranje zadeve in Darsom prizadevajo za vzpostavitev stalnega nadzora nad tovornimi vozili in avtobusi, kot tudi vozniki kombijev na celotnem avtocestnem omrežju in vseh štirih vstopnih točkah v državo.