Pošta Slovenije prevzema koprsko logistično podjetje Intereuropa. Foto: BoBo

Pošta Slovenije je že 10. maja s konzorcijem bank - SID banka, NLB, Gorenjska banka, Nova KBM, SKB banka in banka Intesa Sanpaolo - sklenila pogodbo o prodaji 72,13 odstotka delnic Intereurope. Pošta Slovenije namerava za omenjeni delež konzorciju prodajalcev plačati po 1,45 evra na delnico za 9.168.425 navadnih in 10.675.965 prednostnih delnic, kar skupaj znese 28,75 milijona evrov.

Z dogovorom s Pošto Slovenije je konzorcij bank upnic, ki so pred tem prek pretvorbe terjatev v kapital vstopile v lastniško strukturo koprskega logističnega podjetja, sklenil dolgotrajno iskanje strateškega lastnika družbe. Šlo je za drug poskus prodaje logista.

Novica o zaključku nakupnega procesa sicer prihaja v času pretresov v vrhu Intereurope. Nadzorni svet Intereurope je namreč v ponedeljek razrešil dolgoletnega predsednika uprave Ernesta Gortana in na njegovo mesto začasno imenovalo dosedanjega člana uprave Marka Cegnarja. Uradni razlog za razrešitev naj bi bile zamude pri uvajanju ustreznega sistema korporativnega upravljanja in ustreznega sistema odkrivanja in preprečevanja prevar.

Po pisanju portala Siol pa je v ozadju dogajanje v hčerinskih družbah na območju nekdanje Jugoslavije. Sodu naj bi tako izbilo dno dogajanje v Intereuropini družbi na Hrvaškem. Spornih naj bi bilo za 1,6 milijona evrov plačil računov, za katere naj bi nadzorniki sumili, da so fiktivni.