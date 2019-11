Pogajanja Sindikata poštnih delavcev z vodstvom Pošte Slovenije se bodo nadaljevala prihodnji teden. Najtrši oreh pa bo gotovo zahteva po zvišanju plač za 10 odstotkov. Foto: BoBo

Potem ko sobotna pogajanja med Sindikatom poštnih delavcev in vodstvom Pošte Slovenije niso bila uspešna, se bo skladno z napovedjo sindikata stavka začela v poštno-logističnih centrih v ponedeljek opolnoči in se bo nadaljevala vse do preklica. Predstavniki sindikata še usklajujejo zadnje podrobnosti stavke, del stavkovnega odbora bo opolnoči delil nasvete zaposlenim v logističnem centru v Ljubljani, del pa v Mariboru.

V času stavke bo pošta, kot je v soboto pojasnila vodja pogajalcev od Pošte Slovenije Karmen Lebe Grajf, v vseh enotah izvajala poštne storitve, ki so jih dolžni izvajati skladno z zakonom o poštnih storitvah in zakonom o stavki. "Dogovorili smo se, da bomo tudi v času stavke izvajali večji nabor storitev, kot to nalaga zakon," je poudarila. Pošta Slovenije bo tako v vseh enotah izvajala prenos vseh vrst pisemskih pošiljk, prenos do 10 kilogramov težkih paketov, celoten prenos pošiljk v mednarodnem prometu in prenos vseh nujnih pošiljk.

Moteni pa bodo prenosi reklam in več kot 10 kilogramov težkih paketov, plačilne storitve in še nekatere druge storitve, kot je prodaja blaga. Pošta Slovenije bo po zagotovilih Lebe Grajfove za fizične osebe in poslovno javnost vse podatke glede poteka poštnega prometa med stavko in motenj ažurno objavljala na svoji spletni strani.