Premoženje je bilo v stečaju Vinaga prvič na prodaj leta 2015 po izklicni ceni 4,2 milijona evrov. Foto: BoBo

Stečajni upravitelj Simon Prelogar je decembra lani po več kot treh letih neuspešnih dražb Vinaga prejel šest ponudb, in sicer tri za celoten kompleks, dve samo za proizvodni del premoženja in eno samo za staro klet v središču Maribora.

Na pobudo ene izmed bank je nato Prelogar pozval ponudnike k zvišanju ponudb, kar pa je storila le Metalka Commerce, in sicer z 800.000 evrov na milijon evrov.

O načrtnih še nič znanega

Kakšni so načrti novega lastnika z Vinagom, ni znano. Premoženje Vinaga poleg stare kleti v središču Maribora med drugim vključuje še novo klet v Košakih ter vinograde v Košakih, Jarenini in Svečini. V paketu so tudi blagovne znamke Mariborčan, Bakhus, Royal in Lisičkino vino ter pravice do uporabe imena Vinag.