Slovenskim železnicam naj bi v Nomagu prepustili polovični delež. Tako bi imele več kot 700 avtobusov, ki na več kot 650 linijah v sedmih državah na leto prepeljejo več kot deset milijonov potnikov in imajo več kot 1000 zaposlenih. Foto: BoBo

Posel vreden med 20 in 30 milijoni, ki bo botroval nastanku največjega državnega ponudnika prevoznih potovanj, naj bi bil končan že prihodnji mesec, soglasje zanj pa morata dati še nadzorna sveta državnega holdinga in železnic.

Petrol je nameraval kupiti celotno podjetje, Slovenske železnice pa zanimajo le Nomagovi avtobusi in povezave. Že lani so nameravali od Zavarovalnice Triglav kupiti novogoriški Avrigo, pa jih je prehitel holding Adventura, ki je lastnik Nomaga. Lastniško ga obvladujeta Darko Martin Klarič in njegov sin. Na letošnji lestvici najbogatejših sta na 18. mestu, njuno premoženje presega 80 milijonov evrov.

Pod Nomagom sta poleg Avriga in Izletnika Celje, združila še pet podjetij, tudi Brione iz Pulja in italijanski Alibus. Poleg Arrive, ki je v lasti nemških železnic, so največje avtobusno podjetje, letno od države dobijo skupaj z Arrivo za več kot 50 milijonov subvencij.

"Sinergij med železnicami in avtobusnim prevoznikom je ogromno," je za TV Slovenija povedal generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.

V Adventura holdingu, ki je lastnik Nomaga, uradnih izjav o povezavi, dokler posel še ni zaključen, ne dajejo.