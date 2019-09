V skupini Union hoteli so Grand Hotel Union, Uhotel, hotel Lev in Central. Foto: BoBo

O domnevnem izkoriščanju in težkih delovnih razmerah so za Tednik spregovorile sobarice – čistilke v elitnih ljubljanskih hotelih Union in Mons. V panogi uradno primanjkuje več kot pet tisoč delavcev, po podatkih sindikatov celo deset tisoč, tudi zato je čedalje več zgodb o čezmernem delu, pritiskih, številni delavci zaradi izčrpanosti omagajo.

"Nenehno delaš po štirinajst dni ali tri tedne, brez prostega dne, po 12 ur na dan, počistiti moraš po 36 sob na dan. Nadure brišejo, tako da na koncu dobiš po 800 ali 900 evrov," pripoveduje sobarica – čistilka, ki je v hotelu Union letos delala več mesecev. Kljub težkim delovnim razmeram je vztrajala, saj so ji obljubljali, da jo bodo zaposlili, a so ji iz meseca v mesec le podaljševali podjemno pogodbo. Delala je za 4,5 evra na uro. "Ne dobiš malice, ne potnih stroškov, ničesar …, še študentje več dobijo, imajo plačano delovno dobo, jaz pa nič," dodaja 53-letna sobarica, ki so ji, potem ko je zaradi izgorelosti zbolela, sporočili, da njenih storitev ne potrebujejo več.

Da gre za neobičajno prakso skupine Union hoteli – ta ima poleg Grand Hotel Uniona in Uhotela v lasti še ljubljanska hotela Lev in Central, pritrjujejo tudi v Sindikatu delavcev gostinstva in turizma. Pri podjemni pogodbi namreč ne gre za obliko zaposlitve, ampak gre za pogodbo civilnega prava. Simona Mali iz Sindikata poudarja, da "taka pogodba ne vsebuje nobenih pravic, kot so regres, dopust, nikjer ni določena omejitev največjega števila nadur." Gre zgolj za dogovor med naročnikom in podjemnikom, da bo ta opravil določeno storitev.

Tudi Goran Lukič iz Delavske svetovalnice se čudi nad tako obliko dela, saj "ko govorimo o sistemih, ki imajo stalno potrebo, organiziran delovni proces, to tudi pomeni nadrejenost delodajalca, nalaga naloge tej osebi, v tem primeru ne govorimo več o naročniku in podjemniku, ampak delodajalcu in delavcu. In tukaj v tem primeru se seveda mora ponuditi tej osebi pogodba o zaposlitvi."

O izkoriščanju in nemogočih delovnih normativih v družbi Union hoteli so bili na Delavski svetovalnici obveščeni že junija, ko se je nanje obrnila delavka, ki je sicer opravljala delo sobarice prek zunanjega izvajalca, a je bila zelo obremenjena, "za čiščenje sobe naj bi imele v povprečju na voljo 7 minut, organizacija dela je zelo slaba, zmanjkuje jim časa za odmor in malico".

Rigelnik je izvršni direktor družbe Union hoteli. Foto: BoBo

Takrat so se obrnili na izvršnega direktorja družbe Union hoteli, ki je imela lani 3, 8 milijona evrov čistega dobička, Mateja Rigelnika, sina Hermana Rigelnika, nekdanjega politika in direktorja družbe ACH ter enega od ustanovnih članov Foruma 21. Ta jim je zagotovil, da bodo "aktivno pristopili k zaposlitvi novih kolegic". Ko smo se nanj obrnili mi, nam je zgolj pisno sporočil, da je na oddelku gospodinjstva zaposlenih več kot štirideset čistilk in sobaric s pogodbami za določen in nedoločen čas. Dodatno pa so v postopku redne zaposlitve še štiri sobarice od osmih s podjemnimi pogodbami. Podjemna pogodba s fizičnimi osebami se uporablja le v omejenem obsegu, ko je treba več časa za pridobitev vse potrebne dokumentacije in ureditev delovnega razmerja ... Dnevni normativ pa da je del poslovne skrivnosti, vendar navedeni podatek o 36 sobah močno presega njihov normativ.

Tudi iz Sindikata Union hotelov so sporočili, da se nanje ni obrnil nihče s prošnjo po ureditvi delovnih razmer . Inšpektorat za delo vodi postopke zoper Union hotele , vendar ti še niso zaključeni, zato več informacij ne morejo posredovati.

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma in v Delavski svetovalnici pa opozarjajo, da se nanje s podobnimi zgodbami obračajo sobarice iz številnih hotelov, v zadnjem času predvsem zaradi brisanja nadur.

Izkoriščanja tudi v hotelu Mons

O nemogočih delovnih normativih in izkoriščanju so pred našo kamero spregovorile tudi sobarice – čistilke iz elitnega Hotela Mons oziroma Four Points by Sheraton Ljubljana Mons. Prokurist in lastnik hotela je prek podjetja Reitenburg znani poslovnež Jože Anderlič – lani je hotel posloval z 226 tisoč evri čistega dobička.

"Stara sem 55 let, na dan sem morala počistiti od 38 do 40 sob, pridete delat ob 13.30, pa delate do polnoči, včasih dveh ponoči, včasih celo prespite. Delala sem tudi po dve, tri izmene hkrati," priča ena izmed sobaric v hotelu, ki ji po dveh letih dela, potem ko je zbolela, niso podaljšali pogodbe za določen čas.

Tako Rigelnik kot Jože Anderlič na očitke nista želela odgovarjati pred kamero. Foto: BoBo

Ena od zdajšnjih delavk, ki je tudi želela govoriti z nami, pa je pred dnevi pristala v bolnišnici – kar nam je potrdila njena hčerka, ki je tudi javno na Facebooku izpostavila, da njena mama dela po 14 dni brez prostega dneva, domov prihaja utrujena in izgorela. Da delajo v izjemno težkih razmerah, sta nam potrdili še dve sobarici, vendar si pred kamero nista upali, saj so po naših klicih nadrejeni, kot pravita, začeli izvajati pritiske. Še ena nekdanja zaposlena pa je potrdila, da so jo odpustili, ker zaradi zdravniškega pregleda ni mogla priti v službo.

Tudi v Hotelu Mons so na očitke zgolj v elektronski izjavi zapisali, da sledijo zakonskim zahtevam in da "posebno pozornost namenjajo vrednotam, ki ljudi postavljajo na prvo mesto, zato je njihov cilj zagotoviti prijetno delovno okolje vsem zaposlenim. V primerjavi z drugimi delodajalci v hotelirski panogi v Sloveniji podjetje zaposlenim nudi nadpovprečne plačne pogoje in nagrajevanje, možnosti napredovanja ter delovne razmere, ki daleč presegajo minimalne standarde."

Plačilne liste njihovih sobaric sicer kažejo, da so plače okoli 700 evrov na mesec. Tudi Hotel Mons je pod drobnogledom Inšpektorata za delo, pred časom so jim izrekli opozorilo glede pomanjkljivega zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, nekateri postopki zoper hotel pa še niso zaključeni.