Z Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje so sporočili, da se je julija v evidenco brezposelnih prijavilo 6.210 posameznikov, kar je 50,4 odstotka več kot junija in 3,9 odstotka manj kot julija 2018. Med novoprijavljenimi je bilo 3.821 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 419 iskalcev prve zaposlitve in 853 trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov. Skupno je bilo na zavodu registriranih 71.850 brezposelnih, kar je 1,6 % več kot prejšnji mesec in 5,5 % manj kot julija lani.

Julija se je v primerjavi s predhodnim mesecem brezposelnost zvišala v vseh območnih službah zavoda. Najvišjo rast sta imeli novomeška (+3,6 odstotka) in novogoriška (+2,7 odstotka). Večjo rast od državnega povprečja so imele še območne službe Trbovlje (+2,6 odstotka), Ptuj (+2,1 odstotka) ter Celje in Velenje (v obeh +1,7 odstotka). Brezposelnost je najmanj porasla v območni službi Koper (+0,9 odstotka).

Kljub julijski rasti brezposelnost ta še vedno v vseh območnih službah zavoda ostaja nižja kot julija lani. Območna služba z največjim medletnim upadom števila registriranih brezposelnih oseb je novomeška (-10,1 %), sledijo novogoriška (-8,6 %), trboveljska (-6,7 %), kranjska (-5,9 %), koprska (-5,7 %) ter murskosoboška (-5,6 %).

V prvih sedmih mesecih manj prijav

Delodajalci so julija Zavodu sporočili 13.990 prostih delovnih mest, 15,8 % več kot junija in 3,9 % manj kot julija 2018. Največ je bilo povpraševanja po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, vzgojiteljih in pomočnikih vzgojiteljev predšolskih otrok, predmetnih učiteljih v osnovnih šolah, čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih, učiteljih razrednega pouka ter voznikih težkih tovornjakov.

V prvih sedmih mesecih je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 75.522 brezposelnih, kar je 5,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Letos se je na zavod sicer prijavilo 41.361 ljudi oz. štirje odstotki manj kot v enakem obdobju lani. Prostih delovnih mest, ki so jih delodajalci v obdobju od letošnjega januarja do julija sporočili zavodu, je bilo 90.182, kar je 0,1 % manj kot v enakem obdobju lani.

Iz evidence se je odjavilo skupaj 48.045 brezposelnih, med njimi 36.174 zaradi zaposlitve, kar je 9,6 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani.