Na zavod za zaposlovanje se je v prvem polletju prijavilo 35.151 ljudi oz. štiri odstotke manj kot v primerljivem obdobju lani. Število prostih delovnih mest se je v tem času na letni ravni povečalo za 0,7 odstotka. Foto: BoBo

Kot je objavil zavod, se je junija v evidenco brezposelnih prijavilo 4130 brezposelnih, kar je 8,5 odstotka manj kot maja in 12,1 odstotka manj kot junija 2018. Med novoprijavljenimi je bilo 2230 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 365 iskalcev prve zaposlitve in 620 trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov.

Od 5395 brezposelnih oseb, ki jih je junija zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3782 oseb, kar je 19,9 odstotka manj kot maja in 18,5 odstotka manj kot junija lani.

Tako kot maja se je tudi junija v primerjavi s predhodnim mesecem brezposelnost najbolj znižala v območni službi Koper (4,2 odstotka), najmanj pa v območni službi Ljubljana (1,1 odstotka). Nadpovprečno glede na raven države je brezposelnost upadla še v območnih službah Nova Gorica (3,3 odstotka), Trbovlje (3,2 odstotka), Ptuj (2,3 odstotka) in Velenje (1,9 odstotka).

V prvem polletju za skoraj 6 odstotkov manj brezposelnih kot lani

V prvem polletju je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 76.134 brezposelnih, kar je 5,8 odstotka manj kot v istem obdobju lani. Na novo se je v tem obdobju prijavilo 35.151 brezposelnih, kar je štiri odstotke manj kot v istem obdobju lani. Največ ljudi se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (20.771). Prijavilo se je še 3137 iskalcev prve zaposlitve ter 5067 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

V primerjavi z istim lanskim obdobjem se je na zavodu prijavilo za 16,2 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov se je prijavilo za 6,1 odstotka več, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas pa 5,2 odstotka manj kot lani.

Iz evidence se je odjavilo skupaj 42.938 brezposelnih, med njimi 32.860 zaradi zaposlitve, kar je 9,7 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani. Število prostih delovnih mest se je v tem času na letni ravni povečalo za 0,7 odstotka.

Najbolj so iskani čistilci, strežniki, prodajalci ...

Delodajalci so junija zavodu sporočili 12.085 prostih delovnih mest, kar je 9,1 odstotka manj kot maja in 10,2 odstotka manj kot junija. Najpogosteje so iskali čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev ter prodajalce.