Tokratna načrtovana zaustavitev šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj je bila prva letos, potem ko lani naprava približno dva meseca ni obratovala zaradi garancijskih del, rednega remonta in ob koncu leta tudi požara. Zdaj so znova pregledali opremo, očistili dimno-zračni trakt z grelnikoma zraka in opravili preostale garancijske posege.

Danes ob 5.19 je bil šesti blok znova sinhroniziran z elektroenergetskim omrežjem. Foto: BoBo

Lani je v desetih mesecih obratovanja šestica proizvedla 3.753 gigavatnih ur električne energije, kar je predstavljalo 33,5-odstotni delež celotne slovenske proizvodnje elektrike.

Saga gradnje in domnevnih nepravilnosti

Teš 6, ki ima sicer 40-letno življenjsko dobo, je začel poskusno obratovati junija 2015, zaradi visoke vrednosti projekta njegove graditve, ki je z začetnih 600 milijonov evrov poskočila na 1,428 milijarde evrov, pa je že od začetka vzbujal dvome o upravičenosti, ekonomičnosti in transparentnosti.

Termoelektrarno Šoštanj je delovanje šestega bloka pahnilo v visoko izgubo, v težavah se je vmes znašel tudi Premogovnik Velenje, vse to pa še danes bremeni poslovanje krovne skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE).

Na sodišču se primer domnevnih nepravilnosti pri projektu zaradi dolgega trajanja sodne preiskave, ki je bila končana šele lani poleti, skoraj štiri leta po vloženi ovadbi, še ni znašel.