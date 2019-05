Thermana Laško je zdravilišče s 165-letno tradicijo. Foto: Radio Si

Samo Fakin se je aprila lani z nadzornim svetom dogovoril o sporazumni prekinitvi delovnega razmerja, družbo pa je od takrat naprej začasno vodila članica uprave Mojca Leskovar, ki je bila na čelu družbe že od marca do septembra leta 2016. Nadzorni svet jo je nato aprila imenoval za predsednico uprave do septembra leta 2021.

Za člana uprave so medtem nadzorniki aprila imenovali Dejana Balmazovića. Mandat bo nastopil 20. maja. Družba sicer, kot poudarjajo v Thermani Laško, ves čas izpolnjuje vse pogoje, postavljene v načrtu finančnega prestrukturiranja. Ta podjetje po uspešno prestani prisilni poravnavi zavezuje do leta 2023.

V Thermani, ki je še vedno v večinski lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, so medtem že januarja začeli celovito prenovo Zdravilišča Laško, s katero bodo v prihodnjih letih pridobili sodoben center za zdravje in dobro počutje in nadgradili ponudbo zdravstvenih programov. Projekt bo potekal v več fazah.

Masažno-terapevtski center

V prvi fazi, ki bo končana predvidoma do začetka junija letos, bodo uredili masažno-terapevtski center v pritličju na območju nekdanjih savn. Pridobili bodo prostore za izvajanje masaž, termo oblog, fitnes, manjši terapevtski bazen z dvižnim dnom za izvajanje individualnih terapij in terapij v manjših skupinah, solno sobo ter prostore za nego obraza in telesa.

V drugi fazi bodo obnovili celoten kopališki del in uredili manjši center savn. V letih 2020 in 2021 sledi še tretja faza, ki bo obsegala prenovo terapevtskega dela v prvem nadstropju zdravilišča.

Zdravilišče v Laškem sicer letos praznuje 165 let obstoja.