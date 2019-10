Letalsko šolo sta vodila Sven Kukemelk, ki je bil tudi desna roka direktorja matične Adrie, in Tadej Notersberg, ki je bil pri Adrii Airways vodja operative. Foto: BoBo

Letalska šola Adrie Airways je bila znana kot odlična šola za pilote, zato so v Slovenijo prihajali študenti z vsega sveta. Tu se je šolalo tudi več deset študentov iz Libije, z Maldivov in Kosova, držav zunaj Evropske unije. Prav to njihovo ranljivost so izkoristili vodilni v podjetju.

"Za bivanje v državi so potrebovali dovoljenje, torej vize. Te so bile izdane na osnovi vpisa v programe šolanja. Ta program je bil pa v celoti plačan vnaprej, torej 100-odstotni avans," je za TV Slovenija pojasnil Tone Dolenšek, tečajnik v letalski šoli Adrie Airways.

Cena osnovnega šolanja je bila dobrih 11.000 evrov. Prodajali pa so ga vse do stečaja. Več študentov iz tujine je še sredi septembra plačalo predujem za šolanje, ki ga nikoli ne bo. V času, ko je uprava zagotovo že vedela, kaj se bo zgodilo.

"Prilivi so prihajali tudi še septembra, mesec dni pred začetkom stečaja," je pravi Blaž Poljanšek, stečajni upravitelj letalske šole Adrie Airways.

Letalsko šolo sta vodila Sven Kukemelk, ki je bil tudi desna roka direktorja matične Adrie, in Tadej Notersberg, ki je bil pri Adrii Airways vodja operative. Do konca upali, da bo letalska šola tako kot Adria Airways preživela, tako da smo v tem upanju tudi nadaljevali s tečaji, je pojasnil odgovorni poslovodni delavec letalske šole in direktor operative v Adrii Airways Tadej Notersberg.

Terjatve morajo oškodovanci zdaj prijaviti stečajnemu upravitelju. Glavno premoženje šole so štiri manjša letala, od katerih sta dve pokvarjeni. Da bi dokončali šolanje, pa ga bodo morali tečajniki v drugih letalskih šolah plačati še enkrat.

Letalska šola je bila hčerinsko podjetje Adrie Airways, namenjeno šolanju pilotov, stečajna postopka obeh družb sta bila sprožena 30. septembra.