V eDavke odslej brez digitalnega potrdila

Poenostavljen način oddajanja dokumentov

Ljubljana - MMC RTV SLO

Informacijski sistem eDavki trenutno uporablja več kot 50 tisoč fizičnih oseb ter vsi podjetniki in podjetja, ki morajo s Fursom poslovati elektronsko na podlagi zakona. Foto: MMC RTV SLO/Furs

Dostop do informacijskega sistema eDavki Finančne uprave RS (Furs) je spremenjen in poenostavljen. Zavezanci namreč za oddajanje dokumentov ne potrebujejo več kvalificiranega digitalnega potrdila in podpisne komponente.