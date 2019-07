Foto: BoBo

Odprtja sta se udeležila predsednik vlade Marjan Šarec in gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Državi naj bi se denarna spodbuda po navedbah ministrstva za gospodarstvo večkratno povrnila, saj bo Revoz v treh letih samo od davkov in prispevkov pri izplačilu plač predvidoma prispeval dobrih 14 milijonov evrov, celotni zunanji učinki naložbenega projekta za državo pa naj bi dosegli dobrih 834 milijonov evrov.

Novomeški župan Gregor Macedoni, gospodarski minister Zdravko Počivalšek, predsednik uprave Kaan Ozkan, premier Marjan Šarec. Foto: BoBo

Iz Revoza so sporočili, da proizvodnja clia 5 prinaša nove zaposlitve, dodatne naložbe in predvsem tehnološki preboj, ki predstavlja pomemben mejnik tako za tovarno kot lokalno okolje. Dodali so, da so predhodniki clia 5 v Sloveniji od leta 1995 med najbolj prodajanimi avtomobilskim modeli, iz Revoza pa se jih je do zdaj odpeljalo že skoraj dva milijona.

Vlada je omenjeno projektno spodbudo potrdila konec preteklega leta, vladni urad za komuniciranje pa je sporočil, da z novo naložbo v Novem mestu pričakujejo dodatnih 75 delovnih mest in okrepitev dodane vrednosti na zaposlenega. V Revozu so sicer avtomobilski model clio v njegovi starejši izpeljanki izdelovali med letoma 1993 in 2015. Zadnji primerek Renaultovega clia 2 so izdelali konec aprila 2015. Skupaj so izdelali skoraj poldrugi milijon teh osebnih vozil, polno serijsko proizvodnjo clia 4 pa so zagnali junija 2017.